Dragon Ball Sparking Zero devrait bien sortir en 2024 si l'on se réfère au leak d'une édition du jeu. Une version Ultimate sera disponible à son lancement comme révélé par le membre Dealabs billbil-kun. Le contenu n'a pas été dévoilé, mais il devrait probablement y avoir un season pass avec des combattants absents du roster original. En attendant une confirmation et de plus amples informations au Summer Game Fest 2024, certains internautes se sont aperçus que les développeurs pourraient réserver une énorme surprise.

Dragon Ball Sparking Zero prêt à retourner à l'ère PS2 ?

Exception faite de la censure, qui éliminera toute trace de sang, Dragon Ball Sparking Zero est parti pour être le digne successeur de Budokai Tenkaichi. Mais pour que le tableau soit le plus complet possible, il faudrait que le multijoueur à deux en local soit sélectionnable dans les modes de jeu. Hors, il y a quelques mois, les nouvelles n'étaient pas du tout bonnes à ce sujet. « Le mode local en écran scindé ne sera finalement pas disponible, non pas à cause des développeurs, mais en raison de problèmes liés à Sony et Microsoft, qui compliquent l'adaptation de l'écran scindé. Ils essaient de trouver une solution, mais pour l'instant, il n'y aura pas d'écran scindé, peut-être en raison des politiques de Sony et Microsoft favorisant la vente de plus de consoles » (via LaunSSJ).

Mais en quelques mois, il peut s'en passer des choses et le multijoueur en local pourrait bien être implémenté dans Dragon Ball Sparking Zero. Une fonctionnalité adorée que toutes les joueuses et tous les joueurs de Bukokai Tenkaichi veulent voir revenir. D'après la fiche PlayStation Store du titre, le jeu « prend en charge jusqu'à 2 joueurs en ligne avec le PS Plus » mais pas seulement.

Comme le montre notre capture, il est précisé de 1 à 2 joueurs, une indication qui concerne normalement du multi en écran scindé. Par exemple, c'est ce qui est marqué pour It Takes Two qui permet de jouer en co-op à distance ou dans une même pièce avec une autre personne. Est-ce une erreur ? Le signe annonciateur que le split-screen sera bien proposé dans Dragon Ball Sparking Zero ? Rendez-vous au Summer Game Fest 2024 pour peut-être avoir la confirmation et replonger dans le passé, à l'époque où l'on devait se rendre chez un pote pour le corriger.