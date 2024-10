Malgré ses défauts, Dragon Ball Sparking Zero remet sur le devant de la scène la franchise Budokai Tenkaichi avec brio. L'attente était bien là puisque sur la seule période de l'early access, du 8 au 10 octobre 2024, le jeu de baston de Bandai Namco a connu un pic à 112 000 joueurs en simultané sur Steam. La puissance des Saiyans a permis de pulvériser d'autres titres de versus fighting tels que Street Fighter 6 (pic de 70 000), Tekken 8 (pic de 50 000), Dragon Ball FighterZ (pic de 44 000) ou encore le reboot Mortal Kombat 1 (pic de 38 000).

Un mode très apprécié de Dragon Ball Sparking Zero s'améliore

Dragon Ball Sparking Zero a réalisé un lancement historique à tous les niveaux et notamment en termes de chiffres de vente. L'éditeur japonais n'est empressé de partager un nombre qui donne le tournis, même s'il n'est pas complètement surprenant au regard de l'aura de la saga culte d'Akira Toriyama. En seulement 24 heures, le jeu s'est écoulé à plus de 3 millions d'exemplaires dans le monde, toutes plateformes confondues (PS5, Xbox Series X|S et PC). Un succès dingue et mérité selon beaucoup de monde, y compris votre chère rédaction qui a attribué un 9/10 à Dragon Ball Sparking Zero.

Le futur du jeu est donc assuré et de nouveaux persos ont leaké la semaine dernière. Prochainement, Bandai Namco va sortir des DLC pour Dragon Ball Sparking Zero avec C-8, Grand-père Son Gohan, Chi-Chi, Maï, Roi Vegeta et bien d'autres. Si le roster est très solide, il y a un point où le soft de Spike Chunsoft trébuche : son mode split-screen. Si vous vous lancez dans des joutes entre amis via le mode 2 joueurs en local, en écran partagé, vous ne pourrez pas choisir le terrain du combat. L'environnement de la Salle de l’esprit et du temps est imposé, et pour le moment, ça ne changera pas.

Mais un mod « Let's Fight Somewhere Else », développé par Sora101Ven, corrige enfin ce gros point faible du jeu sur PC. Une fois chargé, vous pourrez choisir n'importe quel décor de Dragon Ball Sparking Zero, et aller affronter un ami sur un même écran. Si vous êtes intéressés, le mod est disponible sur NexusMods. Il faudra néanmoins installer au préalable UE4SS et UTOC Signature Bypass, mais c'est expliqué sur la page principale de la création.

Crédits : ReachForJuggernog98_ via Reddit.

Source : NexusMods.