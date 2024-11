Depuis sa sortie, Dragon Ball Sparking ZERO connaît un véritable succès auprès des fans de la franchise. Ce nouveau volet a su capter l’attention des joueurs grâce à ses combats intenses, son vaste choix de personnages et sa fidélité à l’univers de Dragon Ball. Et histoire d'en profiter encore plus sur PC, voici un contenu essentiel.

Une meilleure expérience pour les joueurs PC de Dragon Ball Sparking Zero

Les fans de Dragon Ball: Sparking ZERO sur PC ont de quoi se réjouir : un nouveau mod développé par Zetto permet enfin de déverrouiller le framerate du jeu, supprimant la limite des 60 FPS. Ce mod, disponible gratuitement sur Nexus Mods, offre une expérience plus fluide, sans accélérer la vitesse du jeu. Une belle amélioration pour les joueurs qui recherchent une action ultra-fluide et plus immersive.

Les configurations PC actuelles permettent facilement de supporter un framerate au-delà de 60 FPS, et pour de nombreux joueurs, cette limite peut être frustrante. Lors de la Gamescom, le producteur du jeu, Jun Furutani, avait expliqué vouloir garantir une expérience uniforme sur toutes les plateformes, d’où la limitation imposée à 60 FPS, même sur PC. Ce mod répond donc aux attentes des joueurs PC, qui peuvent désormais profiter d'une fluidité accrue, exploitant pleinement la puissance de leurs machines.

Pour que le mod fonctionne correctement, il suffit de télécharger le patch Sparking Zero UTOC Signature Bypass, qui permet d’intégrer le framerate déverrouillé. Une fois ce patch installé, le jeu peut tirer parti de votre configuration pour offrir des combats plus fluides et visuellement agréables, sans que cela n’affecte le rythme ou le gameplay.

Un mod gratuit

Dragon Ball: Sparking ZERO est disponible depuis le 11 octobre sur PC, PS5 et Xbox Series X|S, mais ce mod exclusif est une vraie chance pour les joueurs PC. Il peut être téléchargé gratuitement sur Nexus Mods et offre une expérience encore plus plaisante, en particulier pour les amateurs de framerate élevé. Une belle façon de tirer le meilleur de ce nouveau titre Dragon Ball tout en profitant d'une fluidité visuelle incomparable.

Source : Nexus