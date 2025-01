Après avoir été mis à jour pour punir les rageux, le jeu de baston Dragon Ball Sparking Zero a reçu de nouvelles améliorations à l'occasion de la version 2007.006.003.004.003. Une fois ce patch installé, le bug où le changement de personnage faisait que le combattant entrant était totalement guéri devrait être résolu. Les conditions de déclenchement de l'étourdissement pour les coups de Ki Smash ont été ajustées, tandis que le souci où le joueur ne pouvait pas suivre l'attaque d'un ennemi envoyé vers le bas a été corrigé. Enfin, la version Steam ne doit plus provoquer de dysfonctionnements « lorsque vous jouiez avec différentes versions de Windows 11 version 24H2 ou ultérieure et que vous communiquiez avec différentes versions ». Une autre grosse nouveauté est disponible, mais pas pour toutes et tous.

DB Super tape l'incruste dans Dragon Ball Sparking Zero

Comme tous les jeux disponibles sur PC, Dragon Ball Sparking Zero n'échappe pas aux mods. Grâce à la communauté de moddeurs, il est possible de déverrouiller le framerate, d'améliorer les graphismes ou de jouer à deux en local sur d'autres cartes. À noter que cette dernière création est complètement obsolète, même sur PC, puisque le multijoueur sur un même écran à 2 est accessible sur toutes les cartes officiellement.

L'utilisateur lildxve a quant à lui élaboré un mod pour ajouter un « nouveau perso », mais à la condition d'être sur PC donc. Si l'on met cela entre guillemets, c'est qu'il s'agit d'un skin d'un combattant iconique, Freezer (Frieza), dans une variante aperçue dans Dragon Ball Super. Une fois appliqué, ce mod vous permettra de jouer avec Black Freezer en sélectionnant cette transformation à la place de Golden Freezer. C'est d'ailleurs une déclinaison de cette transformation, et vous pouvez donc choisir entre les deux, en sachant que le changement n'est que d'ordre cosmétique.

Malgré la mise en garde sur les mods de Dragon Ball Sparking Zero, certains continuent donc d'explorer les possibilités et d'apporter leur touche à l'un des meilleurs jeux de 2024. Si vous êtes curieux, c'est disponible à l'adresse suivante.

Source : lildxve via NexusMods.