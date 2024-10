Dragon Ball Sparking Zero souffrait de bugs assez importants, mais heureusement, le studio a été assez réactif et propose un gros patch pour résoudre une bonne partie des problèmes.

Excellente nouvelle pour les fans de Dragon Ball Sparkling Zero : la mise à jour tant attendue est désormais disponible. Ce patch, annoncé par le compte officiel Dragon Ball Games, corrige plusieurs problèmes et apporte des améliorations qui devraient rendre l'expérience de jeu encore meilleure.

Les principales améliorations pour Dragon Ball Sparkling Zero

De nombreux joueurs de Dragon Ball Sparkling Zero ont signalé que les contrôles devenaient parfois non réactifs pendant les matchs en ligne, surtout avec les contrôles classiques. Ce problème a enfin été corrigé, garantissant une meilleure fluidité lors des combats en ligne. Certaines étapes du mode "Episode Battle" sur les niveaux de difficulté inférieurs ont aussi été réajustées. Cela rendra ces étapes plus accessibles, permettant une expérience de jeu mieux équilibrée pour les débutants ou ceux cherchant un défi plus léger.

Dans un autre genre, le personnage de Yajirobe a vu ses statistiques revues à la hausse ou à la baisse pour améliorer son équilibre dans le jeu. Ces ajustements devraient le rendre plus compétitif lors des combats, offrant ainsi plus de diversité dans les choix de personnages. Notons que le patch inclut également des améliorations de stabilité générale du jeu. Les bugs et les ralentissements devraient être réduits, rendant l’expérience globale plus fluide et agréable pour les joueurs, notamment lors des matchs en ligne.

Un point à prendre en compte

Un point important : après l'installation de cette mise à jour, toutes vos données de replays, y compris celles de la Custom Battle World Library, seront supprimées. Pensez donc à sauvegarder vos replays avant de lancer le jeu mis à jour. Avec des contrôles en ligne corrigés, des niveaux de difficulté réajustés et un Yajirobe mieux équilibré, cette mise à jour promet d'améliorer l'expérience de jeu. Il ne vous reste plus qu'à l'installer et à profiter de ces nouveautés. Pour l'heure, pas de trace encore du crossplay ou de l'écran partagé sur tous les niveaux.

Source : Dragon Ball Games