Une énorme mise à jour est prévue pour Dragon Ball Sparking Zero et elle ajoutera au passage des fonctionnalité attendus.

Fermement attendu dès qu’il a été annoncé, Dragon Ball Sparking Zero a cartonné dès sa sortie. Les fans se sont rués dessus, bon nombre de curieux également. Beau comme un animé, très impressionnant visuellement avec ses tempêtes d’effets spéciaux. Malheureusement, le soufflé est visiblement retombé presque aussi vite, puisque la majorité des joueurs sont partis voir ailleurs. Qu’à cela ne tienne, le jeu a tout de même sa communauté et le studio continue de bichonner son poulain. D’ailleurs, une importante mise à jour a été annoncée et elle arrive, très, très vite.

Une très grosse mise à jour pour Dragon Ball Sparking Zero

Bandai a annoncé l’arrivée imminente d’une importante mise à jour pour Dragon Ball Sparking Zero avec plusieurs nouveautés, et quelques surprises, dont certaines très attendues. On notera par exemple l’arrivée (ENFIN) de l’intégralité des cartes du jeu dans le mode offline, en split screen. Idéal pour assurer de grosses soirées de règlements de compte entre potes ou encore la possibilité de paramétrer davantage les membres de son équipe.

Dragon Ball Sparking Zero a par ailleurs prévu de dynamiser davantage encore ses combats, pourtant déjà bien bourrins, avec quelques ajustements attendus. Le Dragon Dash sera par exemple amélioré pour être plus vif et impactant. D’autres améliorations générales concernant la consommation d’énergie seront aussi de la partie sans compter la pléthore d'équilibrages pour une très grande partie du roster. Le studio semble avoir écouté la communauté et les retours suite aux premiers matchs compétitifs de premier plan qui ont eu lieu.

La mise à jour de Dragon Ball Sparking Zero sera disponible dès demain sur PS5, Xbox Series et PC. De 9h à 11h les serveurs du jeu seront inaccessibles pour maintenance, ensuite la mise à jour sera déployée dans la foulée.