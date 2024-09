Dragon Ball Sparking! Zero ne plaisante plus et a été frappé par un important leak révélant son roster, dévoilant ainsi des personnages encore inconnus.

Un leak récent a fait sensation en révélant que Dragon Ball Sparking! Zero proposera un roster colossal de 182 personnages. Selon la vidéo du menu du jeu, on retrouvera des personnages issus de Dragon Ball Z, GT, Super, ainsi que de nombreux films. Les joueurs pourront incarner leurs héros favoris, mais aussi plusieurs vilains emblématiques, avec de nombreuses transformations iconiques.

Un gros leak sur les personnages de Dragon Ball Sparking Zero

Le roster inclut des figures incontournables telles que Gogeta Super Saiyan, Broly dans ses multiples formes, et des antagonistes comme Super Garlic Jr. ou Cooler. Ces personnages, avec leurs transformations et capacités spéciales, viennent enrichir l’expérience de jeu, promettant des combats variés et intenses. Les fans apprécieront également la présence de personnages moins exploités comme Dr. Wheelo, Meta Cooler, et Hirudegarn, des ajouts qui font de ce roster l'un des plus complets jamais vus dans un jeu Dragon Ball.

Le roster inclut également des personnages et transformations spécifiques comme Toppo, Destroyer, Cabba dans ses versions Super Saiyan 1 et 2, ainsi que Frost en forme finale. L'ajout de personnages variés, souvent issus des films, a été salué par la communauté, ravie de découvrir autant de contenu. Pour retrouver la fameuse vidéo, il faudra se rendre sur streamable.

Une absence remarquée de personnages

Malgré l'excitation autour de la taille du roster, certains fans ont exprimé leur regret face à l'absence de nombreux personnages issus de l’OG Dragon Ball. À part Kid Goku, aucun autre personnage de cette époque n'est présent, ce qui a déçu une partie des joueurs nostalgiques. Néanmoins, l'ajout de Daima Goku en tant que personnage bonus de précommande pourrait offrir une touche intéressante.

De votre côté, que pensez-vous de ce roster ? Êtes-vous satisfaits dans l'ensemble ?

