Après une levée de boucliers et une campagne menée sur les réseaux sociaux, Bandai Namco a tranché sur un élément réclamé dans Dragon Ball Sparking Zero. Et il y a une mauvaise nouvelle pour les fans français. Les comédiens de l'hexagone, tels que Brigitte Lecordier (Goku), ne seront pas appelés pour une VF au niveau de l'audio. De ce fait, les joueuses et joueurs devront choisir entre les voix japonaises et anglaises. Une annonce qui déçoit une partie de la communauté, mais au moins, il y a la VO originale.

Des images d'un arc culte pour Dragon Ball Sparking Zero

Dragon Ball Sparking Zero traitera des différentes époques et ira jusqu'à DB Super, avec notamment la présence de Goku Black Super Saiyan Rosé au roster. Parmi les prochains combattants qui seront mis en avant, l'éditeur a choisi Future Trunks et Goku Black de DB Super, comme le montrent des scans du magazine V-Jump. Mais ce qui attire surtout l'oeil, ce sont les clichés en rapport avec la saga Android / Cell avec des personnages qui ont leaké. Et il y a du lourd.

Sur les deux pages qui circulent, on peut voir le Dr Gero et ses créations. À savoir C-16, C-17, C-18 et C-19. Dans le coin en bas à droite de la page avec Future Trunks, on a aussi un aperçu de l'une des scènes les plus cultes de DBZ, le Kamehameha père / fils entre Gohan et l'esprit de Goku face à Cell Parfait. Cette séquence absolument iconique sera donc en toute logique dans le prochain trailer de gameplay de Dragon Ball Sparking Zero. On en salive déjà !

En attendant cette bande annonce, qui est imminente, Bandai Namco a partagé de nouveaux détails récemment sur le jeu. La customisation des personnages sera poussée. Dans les options confirmées, il y a la possibilité de changer de tenue, et d'accorder chacune d'entre elle avec un accessoire. De plus, des Capsules permettront également d'améliorer l'ensemble des statistiques des combattants. Dragon Ball Sparking Zero sortira le 11 octobre 2024 sur PS5, Xbox Series X|S et PC.



Scans de la prochaine édition de V-Jump sur Dragon Ball Sparking Zero. Crédits : Yomu_Manga