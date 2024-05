Après le fabuleux trailer « Mentors et apprentis », Dragon Ball Sparking Zero délivre un lot d'images toutes plus somptueuses les unes que les autres avec Gohan, Trunks, Beerus...

Pour l'instant, chaque sortie de Dragon Ball Sparking Zero est suivi de commentaires élogieux. Chaque trailer est passé au peigne fin par les fans, afin de voir si le jeu respecte la saga Budokai Tenkaichi. Est-ce le cas de la dernière bande annonce ? Oui puisqu'on peut notamment observer que le « Sonic Sway », le mouvement qui permet d'esquiver des coups voire de contre-attaquer, fait son retour. Et ce qui a encore retenu l'attention, c'est le soin apporté à la modélisation avec un roster qui fait des heureux.

Des images Mentors et apprentis pour Dragon Ball Sparking Zero

La dernière bande annonce « Mentors et apprentis » de Dragon Ball Sparking Zero a encore tiré quelques larmes aux fans de Budokai Tenkaichi. Dans ce trailer, Bandai a re(confirmé) 10 nouveaux combattants qui s'ajoutent au roster actuel déjà bien chargé. Les aficionados de Gohan et de Trunks vont (très) bien manger puisqu'on a eu un aperçu de plusieurs variantes de ces protagonistes. On a ainsi :

Trunks du futur épée

Gohan du futur

Gohan du futur Super Saiyan

Trunks du futur épée Super Saiyan

Gohan adulte

Gohan enfant

Videl

Beerus

Whis

Master Roshi

La présence de Gohan sans son bras, perdu au cours de l'affrontement avec les Cyborgs, a fait énormément réagir depuis les premières images. Les fans attendaient cela depuis très, très longtemps, et Spike Chunsoft a exaucé ce rêve de longue date. Pour l'instant, même s'il y a des éléments de Dragon Ball Super, Sparking Zero joue la carte DBZ à fond. Ce qui est évidemment une excellente chose puisque c'est réellement cette série qui a explosé.

En parallèle du trailer de Dragon Ball Sparking Zero, le site japonais a isolé quelques séquences qui valent le détour pour mieux contempler les personnages clés. Ci-dessous, vous aurez un aperçu de Gohan du futur, de Trunks du futur prêt à dégainer son épée, du serviteur Whis et de Yamcha en train d'initier un Sokidan. Ces clichés sont complétés par des captures de Beerus, Piccolo et Gohan dans notre galerie. Dragon Ball Sparking Zero doit sortir en 2024 sur PS5, Xbox Series X|S et PC.

Crédits : Gematsu / Bandai Namco.

