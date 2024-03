Dragon Ball Sparking Zero s'annonce d'ores et déjà comme LE successeur qu'on attendait tous pour Budokai Tenkaichi 3. Le retour de la franchise promet d'être mémorable, avec un roster qui s'élève actuellement à 164 combattants. C'est tout simplement démentiel, et ça comprend les transformations en Super Saiyan, entre autres. Pourtant, il y aura probablement des personnages importants aux abonnés absents, ce qui n'est pas au goût de tout le monde. Cependant, un gros indice vient d'être repéré, et il a redonné espoir à la communauté.

Les personnages des films dans Dragon Ball Sparking Zero ?

La question qui a été posée à de nombreuses reprises, c'est si Sparking Zero va inclure les protagonistes de Dragon Ball GT, entre autres. En fait, on aimerait savoir si le casting des films de la licence sera compris dans le roster. Furutani et Ryo Mito, tous les deux producteurs du jeu, avaient déjà donné un début de réponse il y a un mois. Le studio envisage de les ajouter, mais peut-être en DLC. Bien évidemment, ce n'est pas gravé dans le marbre, et il fallait donc prendre ça avec des pincettes. Toutefois, on a maintenant une information qui ne laisse normalement plus de place au doute.

En effet, l'utilisateur DbsHype a fait une trouvaille intéressante. Le magazine Saikyo Jump a récemment fait une sorte de collaboration avec le nouvel opus. On peut y voir des images inédites des mouvements de Goku et Vegeta. Une chose est claire, ça donne l'eau à la bouche, mais on n'est pas là pour parler de ça. Si vous regardez bien, on aperçoit l'usage de nouvelles techniques qui n'étaient pas montrées dans les différents trailers. Par exemple, Goku sous sa forme Super Saiyan 3 semble faire, selon un certain ZiedTa, la technique des Super Dragon Twin Fists.

C'est là que les fans ont été interpellés. Cette capacité vient tout droit du long-métrage Dragon Ball Z : Fusion Reborn. Est-ce que ça confirme qu'il y aura du contenu venu des films (non-canon en l'occurrence) dans Sparking Zero ? C'est bien possible. On va quand même éviter de prendre ça au pied de la lettre, mais ça montre que tout n'est pas perdu pour les personnages de GT. Après, on n'est pas à l'abri qu'ils soient bloqués derrière une extension payante. Si c'est le cas, la colère des joueurs se fera sûrement entendre. Affaire à suivre.