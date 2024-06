L'acteur de Goku dans Dragon Ball Sparking Zero a laissé entendre qu'il y aurait bien du contenu DB GT à un moment ou à un autre. En vérité, la question est plutôt de savoir quand et comment ? Bandai Namco pourrait en effet privilégier d'ajouter des personnages de GT après le lancement, et par le biais de DLC sur le modèle de Xenoverse 2 ou FighterZ. Les joueuse et joueurs sont suspendues aux lèvres de l'éditeur qui, pour sa part, préfère d'abord axer sa communication sur les personnages qui sont sûrs d'être disponibles day one.

Le roster de Dragon Ball Sparking Zero s'agrandit encore

Dragon Ball Sparking Zero sera disponible le 11 octobre 2024 sur PS5, Xbox Series X|S ainsi que PC. Et pour le moment, le roster est déjà bien chargé avec de nouveaux personnages annoncés au Summer Game Fest 2024, comme Cell Parfait, Goku ultra instinct et bien d'autres. Quelques semaines auparavant, Bandai Namco a également garantit l'accès à Gohan du futur, sans son bras gauche qu'il perd lors d'un affrontement contre les cyborgs du Dr Gero. Une grande première dans l'histoire des jeux Dragon Ball qui a ravi un grand nombre de fans.

Mais comme toujours dans ces cas-là, il y a des insatisfaits et tout le monde y va de sa demande. Dans les réclamations récurrentes, le nom de « Great Saiyaman » est souvent ressorti. Il s'agit d'une version super-héroique de Gohan aperçue dans DBZ et qui sera au roster de Dragon Ball Sparking Zero. C'est le compte officiel des jeux qui a fait l'annonce avec des premiers extraits avec un combat opposant Great Saiyaman, Videl et Freezer.

Un ajout qui était très demandé et qui fait déjà très plaisir à certains... mais pas à d'autres. Certains sont déçus qu'un emplacement ait été réservé à Great Saiyaman, et non à un personnage de Dragon Ball GT par exemple, quand d'autres espèrent Great Saiyaman 2. La version justicière de Videl. Peut-être que Bandai Namco attend encore un peu avant de faire cette révélation ? Ce qui est sûr, c'est que l'éditeur ne pourra pas contenter tout le monde dès le départ et qu'il y aura forcément des déçus dans le lot.