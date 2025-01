Dragon Ball Sparking Zero rend enfin honneur a un des personnages les plus cool de la licence. Il va tout éclater sur son passage, enfin, il était temps !

Il s'est annoncé comme le jeu Dragon Ball ultime : Dragon Ball Sparking Zero reçoit pourtant encore de nombreux ajustements depuis sa sortie. En parallèle des nouveaux personnages qui s'ajoutent au roster via par le truchement de DLC divers, le jeu de Chunsoft continue de repenser sa copie pour ne pas décevoir sa communauté. Ainsi, une fonctionnalité qui montrait peu d'intérêt jusqu'à présent va enfin changer du tout au tout.

Le ki à son max dans Dragon Ball Sparking Zero

Dragon Ball Spaking Zero est incontestablement l'un des jeux DB les plus aboutis à ce jour. Il est venu relancer la formule des Budokai Tenkaichi tel un énorme Kamehameha dans le buffet. Il était tellement attendu de la communauté qu'il a fait exploser les compteurs de joueurs à sa sortie, atteignant ainsi un record historique.

Pour autant, il n'est pas exempt de défauts. Dragon Ball Sparking Zero propose une vaste galerie de personnages. Cependant, leur optimisation n'est pas toujours idéale. C'est notamment le cas de Goku Super Saiyan 4. Il dispose d'une capacité directement empruntée d'une scène de DB GT : “All I need is 5 secondes” en anglais. Censée offrir un boost au personnage, elle se révèle en réalité très peu efficace dans un jeu aussi dynamique celui-ci, allant même jusqu'à rendre le perso vulnérable.

Mais, Bandai Namco a bien entendu la grogne des joueurs ! Ceux-ci jugeant Goku SSJ4 bien de deçà du potentiel qu'il devrait avoir, ils en avaient même fait un meme sur internet. Bon nombre de clips vidéo tournent cette capacité des 5 secondes en dérision… La dernière mise à jour du jeu (version : 2008.007.003.005.004) est donc venue rééquilibrer le tout. Désormais, le Ki de Goku se rétablira entièrement avec cette compétence.

Jusqu'à présent, les joueuses et joueurs n'appréciaient pas jouer Goku SSJ4. Du moins, pas autant qu'on l'attendait. Maintenant, il est carrément en passe de devenir l'un des combattants les plus puissants du roster de Dragon Ball Sparking Zero. À vous maintenant de vous faire la main dessus !