Dragon Ball Sparking Zero a déjà dévoilé une centaine de personnages sur les 164 promis. Un casting riche qui a encore grossi dernièrement. Plutôt que d'attendre le Bandai Namco Summer Showcase 2024, qui aura lieu le 5 juillet à 20h30, l'éditeur a publié un trailer « Épée contre poings » avec du très beau monde. Le roster a notamment accueilli le ronin Yajirobe, qui suit Goku depuis sa plus tendre enfance. Un ajout espéré, mais inattendu, qui a fait plaisir au sein de la communauté.

Une longue vidéo de gameplay pour Dragon Ball Sparking Zero

Le casting de combattants de Dragon Ball Sparking Zero n'est pas encore bouclé et il reste encore plus d'une cinquantaine de places à pourvoir. Et on l'a vu avec l'annonce de Roasie ou Anilaza, les équipes ont prévu de ratisser large, ce qui n'a pas forcément plu. Parmi les derniers arrivants, il y a le très faible Mr Satan qui pourra néanmoins invoquer son ami Boo pour infliger de sérieux dégâts. On en a la preuve avec la vidéo de gameplay toute récente de nos confrères d'IGN. Lorsque la barre du mode Sparking de Mr Satan est pleine, il peut en effet se faire remplacer par Boo dans sa forme initiale pour égratigner Golden Freezer au cours d'une séquence à la mise en scène très cinématographique.

Ce genre de coups spéciaux très chorégraphiés, qui rappelleront des passages de l'anime par moments, seront nombreux dans Dragon Ball Sparking Zero. L'explosion finale de Majin Vegeta en est aussi une belle démonstration. La vidéo de gameplay de nos confrères permet également d'avoir un aperçu de Future Trunks (Dragon Ball Super) et de deux séquences QTE. L'une d'elles se déclenche lorsque deux attaques importantes sont lancées en même temps. Il pourra ainsi y avoir une bataille de kamehameha par exemple, comme dans les anciens Budokai Tenkaichi. Pour la toute première fois, on peut également voir un affrontement entre Future Trunks et Piccolo qui se poursuit sous l'eau, avec des décors qui continuent d'être détruits. Même si ça peut laisser parfois à désirer, l'Unreal Engine 5 au global permet à Dragon Ball Sparking Zero de briller.