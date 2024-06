Nous l'avions évoqué dans notre preview de Dragon Ball Sparking Zero, et elle a été confirmée dans une présentation en vidéo des différents modes du jeu à venir le 8 octobre 2024 sur PC, PS5 et Xbox Series. Et le programme se montre plutôt bien achalandé.

Dragon Ball Sparking Zero fait plaisir aux fans

Dans la présentation d'environ 7 minutes relatifs aux modes de jeu de Dragon Ball Sparking Zero, l'un d'entre eux a particulièrement marqué les esprits : le multijoueur local en écran splitté. Une telle fonctionnalité a longtemps brillé par sa douloureuse absence dans un jeu de combat Dragon Ball et fait ainsi son grand retour. Elle ne concernera toutefois pas tous les modes de jeu et sera limitée à un seul stage : la Chambre du Temps Hyperbolique. Toujours est-il que sa présence fait plaisir aux fans, ainsi qu'à celles et ceux appréciant le côté convivial d'un jeu de combat aux côtés de ses amis. Il n'est par ailleurs pas impossible que soit déployée sur d'autres stages ou modes de jeu via une mise à jour ultérieure.

Les autres modes de jeu, parlons-en justement. Le plus classique sera celui baptisé « Combats Épisodiques ». Il sera question de choisir parmi huit personnages dans un roster gargantuesque et revivre des moments clés de leur histoire, tant dans Dragon Ball Z que Super. Un mode histoire somme toute classique, mais qui retrace la plus large partie de l'œuvre d'Akira Toriyama à ce jour.

Le dernier mode de jeu présenté permet enfin à tout un chacun de créer des combats personnalisés. Les fans pourront ainsi créer, jouer et partager leurs propres scénarios avec la communauté de Dragon Ball Sparking Zero. Krillin qui sauve Goku de Freeza, Vegeta qui devient Super Saiyan avant Goku, parmi tant d'autres possibilités, tous les scénarios sont permis. Le titre semble ainsi avoir tous les arguments pour séduire. Rendez-vous le 8 octobre sur PC, PS5 et Xbox Series pour en avoir le cœur net.