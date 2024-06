Un an après une annonce surprise qui a fait sensation, Dragon Ball Sparking Zero a profité de la liesse du Summer Game Fest 2024 pour se montrer davantage. Outre des présentations officielles, l'héritier de la franchise Budokai Tenkaichi a révélé certains de ses secrets via diverses previews comme la nôtre. Une découverte en particulier a notamment retenu l'attention des fans.

Dragon Ball Sparking Zero, ou le jeu rêvé par les fans ?

Cela fait 17 ans qu'un nouveau jeu Budokai Tenkaichi n'était pas sorti. Le troisième, appelé à l'origine Sparking Meteor, était sorti sur PS2 et Wii. L'arrivée de Dragon Ball Sparking Zero le 8 octobre prochain sur PC, PS5 et Xbox Series est donc autant un miracle qu'un rêve pour les fans. Il semblerait par ailleurs que le studio derrière le jeu a tenu à cocher toutes les cases pour leur faire plaisir. Dans une certaine mesure, cela prendra notamment la forme d'un mode multi local en écran splitté, mais pour l'heure uniquement limité à un stage.

Dans un autre registre, des fans ont découvert via divers extraits de gameplay de Dragon Ball Sparking Zero que Spike Chunsoft a sorti la carte du fan-service sur un autre point, qu'il comptait visiblement garder encore caché : le retour des émotes et des poses de provocation. ZiedTa a en tout cas découvert dans une preview l'existence d'un menu visant à expliquer comment les émotes et la provocation marchent dans le jeu.

Pour rappel, la provocation était déjà disponible dès le premier jeu Budokai Tenkaichi, mais à l'époque limitée à une pose par personnage, et la plupart étant même similaires. Il semblerait que Spike Chunsoft ait pour ce nouvel opus accordé une attention toute particulière à cet élément apprécié des fans. Il se pourrait notamment que chaque personnage ait une large panoplie d'animations. Rappelons à ce propos que le retour des provocations avait fait l'objet de spéculations en voyant Whis manger une glace dans le tout premier trailer de gameplay de Sparking Zero. Voilà que cette théorie semble être désormais pleinement confirmée.