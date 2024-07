La branche française de Bandai Namco s'est en effet fendu d'une bien triste nouvelle à destination fans français impatients de jouer à Dragon Ball Sparking Zero à sa sortie le 11 octobre 2024 sur PC, PS5 et Xbox Series. Leur immersion et nostalgie de cette œuvre légendaire du très regretté Akira Toriyama risque en tout cas d'en prendre un coup.

Dragon Ball Sparking Zero n'aura pas la même saveur pour les fans français

Sous bien des aspects, Dragon Ball Sparking Zero s'annonce comme le jeu de combat ultime de ce shonen iconique à plus d'un titre. Graphismes cell-shading propulsés par l'Unreal Engine, gameplay spectaculaire, destruction de décors, revisite de pratiquement tous les arcs connus, multi en ligne et en écran splitté, le titre de Spike Chunsoft semble avoir les réserves de ki nécessaires pour tout exploser. Les fans français les plus nostalgiques risquent cependant d'être déçus par une décision prise par Bandai Namco à leur égard.

Dans un message sur son compte X.com officiel, la branche française de l'éditeur a indiqué il y a peu la triste nouvelle suivante : « Vous êtes très nombreux à nous faire part de votre envie d'entendre vos personnages préférés avec leur voix française dans le jeu Dragon Ball Sparking Zero. Nous vous remercions très sincèrement pour votre enthousiasme. Cependant, le jeu proposera uniquement les voix originales japonaises et anglaises, sous-titrées en français ».

Exit donc la possibilité d'entendre des voix iconiques de notre enfance comme celles de Brigitte Lecordier (Gohan), Patrick Borg (Goku), Éric Legrand (Vegeta), parmi tant d'autres exemples. Les plus férus de l'œuvre d'Akira Toriyama trouveront cependant leur bonheur dans les tout aussi mémorables voix japonaises originales. En parlant de casting, celui de Sparking Zero s'annonce en tout cas gargantuesque. Ce qui justifie probablement, au regret de certains, le choix de se départir des voix françaises.