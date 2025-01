Les fans de Dragon Ball ont de quoi se réjouir avec l’arrivée imminente du DLC1 de Dragon Ball Sparking ZERO, intitulé Hero of Justice Pack. Bandai Namco promet un contenu riche en nouveautés, de quoi raviver l’intérêt des joueurs pour ce jeu de combat emblématique. Parmi les nouveautés, 11 personnages emblématiques rejoignent l’arène. Voici tout ce qu’il faut savoir sur cette extension qui s’annonce intense.

Les nouveaux personnages à incarner dans Dragon Ball: Spark

Ce DLC met à l’honneur des personnages issus de Dragon Ball Super: Super Hero et d’autres figures iconiques de la saga. Voici les héros confirmés :

Gamma 1 et Gamma 2 : les androïdes du film Dragon Ball Super: Super Hero débarquent avec leur style dynamique.

: les androïdes du film Dragon Ball Super: Super Hero débarquent avec leur style dynamique. Orange Piccolo : Piccolo dans sa forme ultime, axé sur la force brute et des capacités défensives exceptionnelles.

: Piccolo dans sa forme ultime, axé sur la force brute et des capacités défensives exceptionnelles. Cell Max : l’immense antagoniste du film arrive avec un gameplay terrifiant et des attaques destructrices.

: l’immense antagoniste du film arrive avec un gameplay terrifiant et des attaques destructrices. Gohan Beast : Gohan dans sa transformation ultime, combinant puissance écrasante et vitesse fulgurante.

Ces personnages, chacun avec leurs caractéristiques et styles de combat uniques, enrichissent considérablement les possibilités stratégiques du jeu. En plus des nouveaux personnages, le DLC Hero of Justice Pack pour Dragon Ball Sparking ZERO propose un costume exclusif et trois modes de combats personnalisés. Ces ajouts permettent aux joueurs d’explorer de nouvelles stratégies et d’enrichir leur expérience de jeu.

L’accès anticipé débutera le 21 janvier à minuit. Une belle occasion de plonger dans ces nouveautés avant tout le monde.

Une surprise

Ce DLC introduit également le mode Legendary Warrior Face-Off, une expérience limitée dans le temps. Les joueurs pourront y affronter des personnages à la puissance démesurée. Pour cette première édition, Broly, le légendaire Super Saiyan, sera le premier adversaire. Ce mode promet des combats intenses et stratégiques, parfaits pour les amateurs de défis. Bandai Namco a précisé que ce mode servira aussi de test en vue de futures mises à jour, donnant aux joueurs l’occasion d’influencer les évolutions du jeu.

Source : Bandai