Dragon Ball Sparking Zero promet de faire honneur à la saga Budokai Tenkaichi, comme on a pu le constater avec notre première prise en main durant le Summer Game Fest 2024. Au cours de l'événement, Bandai Namco a mis le paquet avec une date de sortie, une édition collector contenant un diorama avec Broly et Goku Ultra Instinct, et l'officialisation d'une fonctionnalité très attendue. Le mode 2 joueurs en local sera bien de retour, mais ne sera accessible que sur la carte de la Salle de l'esprit et du temps.

Un arc attendu arrive dans Dragon Ball Sparking Zero

Le multi local sera donc bien dans Dragon Ball Sparking Zero, à l'image des emotes et poses de provocation. Avec la bande annonce du Summer Game Fest 2024, Bandai Namco a également étoffé le roster en dévoilant Goku ultra Instinct, Cell dans sa forme parfaite ou encore Boo. Un casting qui, pour l'instant, se concentre sur DBZ et Dragon Ball Super. Faut-il faire définitivement une croix sur DB et DB GT ? Pour ce qui est de GT, le producteur Jun Furutani avait déjà déclaré vouloir traiter cette partie.

Cette fois, c'est le doubleur de Goku dans Dragon Ball Sparking Zero qui a vendu la mèche lors d'un panel de l'Anime Riverside. « Je n'avais pas réalisé que le fait de changer subtilement la voix pour chaque forme allait me causer des problèmes. J'ai fait ça pour les formes Super Saiyan 4, Super Saiyan 3, Super Saiyan God rouge... ce sont des différences vraiment subtiles » (via The Gamer). Ce qu'il faut retenir dans cette déclaration, c'est le passage avec le Super Saiyan 4 qui est une transformation de Dragon Ball GT. Par conséquent, le comédien de Goku annonce clairement avoir enregistré des dialogues sous cette forme pour Dragon Ball Sparking Zero.

Une très belle surprise étant donné que les fans réclament depuis des mois des personnages de cet arc. Néanmoins, on ne sait toujours si ce sera disponible au lancement... ou après la sortie par le biais de DLC... Un season pass a déjà été annoncé et il n'est pas impossible que l'éditeur réserve le Super Saiyan 4, et d'autres éléments de GT, à travers des contenus payants. Ce sera le cas des musiques de l'anime par exemple. Il faudra toutefois attendre, encore, une communication officielle sur le sujet.