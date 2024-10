Dragon Ball Sparking Zero est jouable depuis peu pour certains joueurs, mais il fait déjà rager beaucoup de monde à cause d'un boss. Et Bandai Namco répond.

Dragon Ball: Sparking Zero vient tout juste de sortir pour les joueurs ayant précommandé, et déjà un boss en particulier met à rude épreuve de nombreux joueurs. Et pour cause, Great Ape Vegeta, l’un des premiers grands ennemis du jeu, pose un véritable défi. Et ça fait rager.

Un boss redoutable dans Dragon Ball: Sparking Zero

Dès les premiers instants du jeu, Great Ape Vegeta se révèle être un obstacle de taille. Ce boss, très agressif et imprévisible, a rapidement mis à genoux de nombreux joueurs. Ses attaques rapides et dévastatrices laissent peu de place à l’erreur. Mais ce qui exaspère le plus la communauté, c'est son habitude à spammer ses attaques de faisceau. Rendant le combat encore plus difficile. Bref, ça rage déjà sur Dragon Ball: Sparking Zero.

Avec une telle difficulté si tôt dans le jeu, certains joueurs ont commencé à exprimer leur frustration sur les réseaux sociaux. Appelant à une solution ou une mise à jour pour rééquilibrer le combat. Voyant la montée des plaintes, Bandai Namco a pris la situation avec humour. Le compte Twitter/X de la branche britannique a partagé un gif de Great Ape Vegeta, accompagné du message « Ce singe a des mains ». Mais de l’autre côté de l’Atlantique, le compte américain a pris une approche plus encourageante. Dans un tweet, ils ont rassuré les joueurs en leur disant qu'il n’y avait aucune honte à baisser la difficulté pour réussir. Leur message : « Une victoire reste une victoire. Baissez la difficulté et réessayez ».

Cette réponse a été bien reçue par la communauté de Dragon Ball Sparking Zero. Beaucoup ont pris cela avec humour. Tandis que d’autres, fiers de leur esprit de guerrier Saiyan, ont promis de ne pas céder à la facilité, préférant affronter ce boss coriace jusqu’à le vaincre.

Une mise à jour à venir pour ajuster la difficulté ?

Si Great Ape Vegeta continue à poser des problèmes après la sortie complète de Dragon Ball Sparking Zero le 11 octobre, il est probable que Bandai Namco envisage une mise à jour pour ajuster la difficulté du boss. Cela permettrait aux joueurs de profiter pleinement du jeu sans être bloqués si tôt dans l’aventure. Pour l'instant, l'éditeur semble laisser aux joueurs le choix d'adapter eux-mêmes la difficulté, mais une solution plus durable pourrait être envisagée.

Source : Bandai