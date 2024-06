Après des mois d'attente et plusieurs bandes annonces toutes plus alléchantes les unes que les autres, Dragon Ball Sparking Zero dévoile sa date de sortie définitive.

Dragon Ball Sparking Zero a été annoncé en 2023 à la surprise générale durant l'événement Battle Hour 2023. Les fans rêvaient d'un Budokai Tenkaichi 4 depuis des décennies, et Bandai Namco a fini par exaucé leur souhait. Au fil des mois, l'éditeur s'est concentré sur la révélation des premiers personnages du roster et sur certaines mécaniques importantes pour la série comme la fusion. Mais pour le Summer Game Fest 2024, la société japonaise a frappé plus fort en apportant des détails concrets sur le lancement.

Dragon Ball Sparking Zero précise enfin sa sortie

Dragon Ball Sparking Zero aura un roster colossal dépassant les 160 personnages à sa sortie. Cela inclut les différentes formes d'un même combattant, comme les divers niveaux de Super Saiyen, ou encore les fusions. Dernièrement, on a eu la confirmation qu'il y aurait Trunks enfant, Son Goten, Caulifla, Kale qui pourront se transformer en Gotenks et Kefla, ou encore Gogeta, Vegetto et Zamasu fusionné. Peu après, un leak a révélé l'existence d'une édition Ultimate à 109,9$ dont les détails étaient attendus pour le Summer Game Fest 2024 et c'est chose faite. La bande-annonce ne nous a pas donné grand chose à nous mettre sous la dent si ce n'est plusieurs personnage dont Goku ultra Instinct, Cell ou encore Boo.

En revanche, l'information la plus marquante de cette présentation est sans nulle doute la date de sortie du jeu. Dragon Ball Sparking Zero sera officiellement disponible sur PS5, Xbox Series X|S et PC dès le 11 octobre 2024.