Excellente nouvelle pour les joueurs de Dragon Ball Sparking Zero : du contenu arrive, et il devrait plaire, puisqu'il correspond parfaitement avec la diffusion de Daima. Ça promet d’être un vrai carton !

Bonne nouvelle pour les fans de Dragon Ball Sparking Zero ! Bandai Namco a dévoilé les personnages qui arriveront avec le Season Pass DLC 2. Et ce n’est pas tout : du nouveau contenu issu de Dragon Ball Daima est également en route pour d'autres jeux de la franchise. De quoi ravir les fans en quête de nouveautés !

Une excellente surprise pour Dragon Ball Sparking Zero

Première bonne nouvelle, et non des moindres, elle concerne Dragon Ball Sparking Zero : le DLC 2 va introduire deux personnages très attendus de la nouvelle série Daima : Vegeta (mini) et Glorio. Vous connaissez déjà Vegeta, le célèbre Prince des Saiyans, mais cette fois, il revient en version mini. Comme on l’a vu dans Daima, il est plus petit, mais ne vous fiez pas à sa taille ! Vegeta (mini) conserve toute sa puissance et son tempérament explosif. Attendez-vous à des attaques rapides, des combos nerveux et une nouvelle dynamique dans le gameplay. Il pourrait bien surprendre ses adversaires avec sa vitesse et son style de combat plus agile.

Quant à Glorio, il s’agit d’un personnage complètement inédit dans l'univers Dragon Ball, directement issu de Daima. On ne sait pas encore tout sur lui, mais son design distinctif (avec sa peau bleue) et son rôle dans l’histoire laissent penser qu’il sera un combattant redoutable. Les joueurs auront bientôt la chance de découvrir ses techniques de combat uniques et d’explorer son rôle clé dans l’intrigue de Daima.

Ces nouveaux ajouts promettent de rafraîchir le roster de DB Sparking Zero, tout en offrant aux fans une bonne idée de ce que Daima apporte à l’univers Dragon Ball. Une chose est sûre : les prochains combats s'annoncent passionnants avec ces nouveaux challengers ! Surtout si l'on ajoute à cela le DLC 1 qui comportera Gamma 1et Gamma 2. Ainsi que le DLC 3 qui ajoutera lui aussi son lot de personnages.

Voici un petit récap

DLC 1 : sortie prévue autour du premier trimestre 2025 ( Gamma 1 et Gamma 2 )

( ) DLC 2 : sortie prévue autour du premier trimestre 2025 ( Vegeta Mini et Glorio )

( ) DLC 3 : sortie prévue autour du deuxième trimestre 2025 (personnages Daima)

Une seconde surprise pour les fans de l'univers

Mais ce n’est pas tout. D’autres jeux de la saga recevront également des ajouts liés à Daima, comme Dragon Ball Kakarot et Dragon Ball Xenoverse 2. Visiblement, l'éditeur souhaite faire de Daima un véritable événement majeur pour tous les fans. Chaque jeu aura donc droit à sa part de contenu exclusif.

Source : Bandai