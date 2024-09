Dragon Ball Sparking Zero sera sûrement l'un des meilleurs jeux de l'année, malgré une rude concurrence. Notre récente prise en main n'a fait que confirmer nos bonnes impressions du Summer Game Fest 2024, et on l'attend donc au tournant. Plus beau, spectaculaire et complet que jamais avec plusieurs modes, le jeu proposera aussi le plus grand roster de combattants jamais vu. Plus de 180 personnages au total, dont certains qui ne seront disponibles qu'après le lancement via des DLC.

Dragon Ball Sparking Zero pourrait vous éloigner de vos amis

Dragon Ball Sparking Zero débarque le 11 octobre sur PS5, Xbox Series X|S et PC, ou le 8 octobre via l'accès anticipé compris dans les éditions Deluxe et Ultimate. La délivrance pour les fans est donc proche, mais certains d'entre eux ne sont pas encore complètement sous le charme. Suite à une interview avec IGN, le producteur Jun Furutani a annoncé qu'il y aurait seulement 12 cartes à la sortie. Une déception pour une frange des joueuses et des joueurs qui s'attendait à plus, et qui regrette également l'absence de certains environnements des précédents jeux. Toutefois, Furutani-san a laissé entendre que Dragon Ball Sparking Zero pourrait recevoir d'autres maps dans le futur.

Au cours de cet même entretien avec nos confrères d'outre-Atlantique, le producteur a été interrogé sur l'implémentation du crossplay dans Dragon Ball Sparking Zero. Verdict : dites peut-être adieu à cette fonctionnalité demandée. « C'est l'un des sujets épineux qu'il est très difficile d'expliquer. La réponse professionnelle la plus courte est : « Oui, il y a une difficulté à surmonter afin qu'on puisse faire fonctionner le crossplay ». Voilà où nous en sommes actuellement ».

S'il sera peut-être impossible de jouer à Dragon Ball Sparking Zero en affrontant des concurrents en provenance de toutes les plateformes, ce n'est pas totalement mort pour autant. « Quant à votre question sur l'avenir [l'introduction du cross-play après le lancement], il est évident que nous ne le savons pas encore, mais oui » a ajouté Jun Furutani. Spike Chunsoft ne s'est pas étendu sur les difficultés rencontrées, mais on espère qu'ils parviendront à une solution pour la sortie si ce n'est plus tard.

