Fini de jouer ! Bandai Namco lance un avertissement à toutes les joueuses et tous les joueurs de Dragon Ball Sparking Zero qui ne respectent pas les règles.

On n'a pas encore eu de mise à jour des ventes colossales de Dragon Ball Sparking Zero, mais tout se passe pour le mieux pour le jeu de baston. Quand bien même certains estiment que des améliorations jugées nécessaires se font trop attendre. Une mise à jour récente a permis de corriger un bug très gênant avec le style de commandes Classique, d'ajuster la difficulté dans les épisodes de combat en cas de sélection d'un niveau de difficulté inférieur, de revoir les stats de Yajirobe et d'améliorer la stabilité générale du jeu.

Vous pouvez risquer un ban sur Dragon Ball Sparking Zero

La hype Dragon Ball Sparking Zero est toujours là, mais certains défauts commencent à agacer une partie de la communauté. Pour remédier à certaines faiblesses, les joueurs PC s'en remettent souvent aux mods, mais attention ! Bandai Namco a émis une grosse mise en garde à ne pas prendre à la légère. Si vous en utilisez dans le mode de jeu « Combat personnalisé », vous vous exposez à un ban pure et simple. Cet avertissement a été relayé par le compte officiel X de la franchise.

« Au sujet des mods en Combat Personnalisé dans Dragon Ball Sparking Zero. Des mesures de sécurité appropriées seront prises à l'encontre de celles et ceux qui ont utilisé n'importe quel mod en Combat Personnalisé. Nous vous recommandons de supprimer les Batailles personnalisées contenant des mods afin d'éviter un bannissement ». Cet interdiction de n'importe quel mod, même si ce n'est que pour le mode de jeu Combat personnalisé, ne passe pas.

Dans les commentaires, certains estiment que Bandai Namco pourrait plutôt concentrer ses efforts à améliorer les choses qui ne vont pas et qui sont remontés par la communauté. Mais certains mods semblent aller au-delà de l'ajout de costumes et autres, et donc peuvent aussi être à l'origine de nouveaux problèmes. Quoiqu'il en soit, si vous voulez éviter le pire, un ban, sur Dragon Ball Sparking Zero, il vous faut supprimer les Combats personnalisés avec des mods installés.

Source : Dragon Ball Games.