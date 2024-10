Dragon Ball Sparking Zero réussit un démarrage canon avec des ventes impressionnantes. Pour le jour de son lancement, le jeu de Spike Chunsoft édité par Bandai a convaincu plus de 3 millions de joueuses et joueurs à travers le monde. Une performance tout simplement dingue et ce n'est sûrement que le début. Ces chiffres mis à part, ce nouvel épisode très attendu est également un succès avec des critiques et retours très positifs. Mais comme pour beaucoup d'autres jeux, il y a néanmoins besoin d'ajustements. Une grosse mise à jour arrive et ça va tout changer pour certains.

Une mise à jour pour Dragon Ball Sparking Zero très bientôt

Dragon Ball Sparking Zero brise des records dès son lancement, et après autant d'attente, c'est rassurant de se dire que Bandai Namco et Spike Chunsoft sont parvenus à relancer la franchise. Malheureusement, il y a encore des soucis de jeunesse à l'image de la difficulté des épisodes de combat. Un problème qui va visiblement être résolu en partie si l'on en croit les notes de patch d'une update attendue pour fin octobre. La difficulté dans un niveau de difficulté inférieur devrait être pris en compte. Dans les changements, les développeurs comptent s'attaquer également à un énorme problème de Dragon Ball Sparking Zero.

Actuellement, certaines commandes ne peuvent plus répondre lors d'affrontements en ligne si vous en mode classique. C'est-à-dire avec la configuration des touches des anciens Budokai Tenkaichi. Un couac qui a de quoi rendre fou lorsqu'on décide d'aller sur le mode online. Le patch d'octobre 2024 de Dragon Ball Sparking Zero apportera également des révisions aux statistiques de Yajirobe. Enfin, attendez-vous aussi à une meilleure stabilité générale du jeu. En revanche, comme on peut le voir, pas de trace encore du crossplay ou de l'écran partagé sur tous les niveaux. Pour cette fonctionnalité précise, il faut se tourner vers un mod PC.

Notes de patch sur consoles et PC

Résolution d'un problème où certaines commandes ne répondent plus correctement pendant les matchs en ligne lorsque les commandes classiques sont sélectionnées

Ajustement de la difficulté lorsque les épisodes de combat sont joués avec un niveau de difficulté inférieur

Ajustement des statistiques de Yajirobe

Amélioration de la stabilité du jeu

Source : Bandai Namco France.