Le Summer Game Fest a été riche en révélations sur les prochaines grosses sorties vidéoludiques de 2024 et 2025. Parmi les jeux très attendus de cette année, on compte le retour d'une des licences de baston les plus populaires. Dragon Ball Sparking Zero, quatrième itération de la formule “Bodukai Tenkaichi”, arrivera à l'automne prochain, s'est évidemment montré pendant les conférences de juin. Mais, le jeu ne nous a pas encore tout montré, Bandai Namco a encore des choses en réserve !

Dragon Ball Sparking Zero remontera bientôt sur le ring

Bandai Namco a décidé de mettre le paquet pour présenter la prochaine production de Spike Chunsoft ! Dragon Ball Sparking Zero n'arrive que dans quatre mois, pourtant il ne cesse de se montrer encore et encore. Ainsi, les fans découvrent progressivement le roster et ses subtilités. De même, les fonctionnalités commencent à se préciser, dont une que tout le monde espérait.

© Chunsoft / Bandai Namco Entertainment.

C'est donc avec grand plaisir que nous retrouverons très bientôt une nouvelle présentation du jeu, aux côtés des nombreuses productions Bandai Namco à venir. De fait, l'éditeur nous donne rendez-vous pour un gros événement : son propre Summer Showcase. Comme les années précédentes, celui-ci aura lieu dans le cadre de l'Anime Expo. Il se tiendra le 5 juillet prochain, à 20h30.

Ainsi, nous découvrirons d'autres nouveautés de Dragon Ball Sparking Zero. En plus de probables personnages supplémentaires, nous espérons retrouver des démonstrations de gameplay. Attendu sur PS5, Xbox Series et PC, Le jeu promet de repousser encore les limites des jeux de combat. Les fans attendent donc d'avoir un nouvel aperçu des mécaniques d'affrontement, mais aussi des différents modes de jeu, en particulier du mode histoire.

Mais DBSZ ne sera pas le seul titre présenté pendant ce Showcase d'1h20. D'autres productions tirées de manga et anime seront de la partie. Alors, si vous êtes fans de SAO, tenez vous prêts également ! Sword Art Online Fractured Daydream se montrera lui aussi. De même, nous aurons des nouvelles du curieux Gundam Breaker 4. Enfin, les personnes qui seront sur place, au Convention Center de Los Angeles, auront la possibilité d'essayer les différents jeux.