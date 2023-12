Le prochain jeu de combat de Bandai Namco, Dragon Ball Sparking Zero (autrefois Dragon Ball Tenkaichi 4) fait déjà l'objet de rumeurs prometteuses. Selon ces bruits de couloir, le jeu devrait présenter un roster impressionnant, que peut t-on apprendre spécifiquement à ce sujet ?

Dragon Ball Sparking Zero fait le plein

L'utilisateur Twitter DbsHype, connu pour ses partages d'actualités sur Dragon Ball Z, a confirmé que DB Sparking Zero proposerait le plus grand roster jamais vu dans un titre de la franchise. Il a également mentionné que le jeu inclurait des personnages allant de la série originale jusqu'à Daima, la prochaine série animée.

Dans un tweet de suivi, le leaker a partagé une capture d'écran de sa conversation avec l'un de ses contacts, révélant que le roster de personnages de DB Sparking Zero inclurait Goku, Vegeta, Freezer, Cell et Broly. Il a ajouté que le gameplay et les cinématiques sont « incroyables ».

D'ailleurs, sur son site officiel, Bandai Namco Entertainment a déclaré que Dragon Ball Sparking Zero proposerait un nombre « incroyable » de personnages jouables, ce qui correspond aux dires du leaker. Cependant, on vous conseille de prendre tout ceci avec pincettes. Cela évitera les possibilités déceptions. D'après le premier trailer on sait que le jeu inclut :

Vegeta

Frieza

Broly (DBS)

Piccolo

Krillin

Tien

Yamcha

Trunks du Futur

Android 18

Cell

Mr. Satan/Hercule

Majin Buu

Trunks du Futur (DBS)

Bergamo

Android 17 (DBS)

Jiren

Du lourd ?

Ce qui est certain c'est que Dragon Ball Sparking Zero présentera une belle gamme de personnages jouables, chacun doté de capacités, transformations et techniques uniques. Les joueurs s'engageront dans des batailles 3D fidèles à l'anime et à la série de jeux vidéo, avec des graphismes et des mouvements de combat authentiques tels que les affrontements de rayons, les attaques rapides, les déplacements agiles et les attaques ultimes. Les joueurs vivront des combats à grande vitesse dans des arènes qui répondent dynamiquement à leur puissance, montrant des réactions réalistes aux transformations et aux attaques puissantes. On peut donc imaginer le décor se détruire petit à petit.

L'éditeur Bandai Namco Entertainment et le développeur Spike Chunsoft ont officiellement annoncé Dragon Ball: Sparking Zero pour PlayStation 5, Xbox Series et PC (Steam) lors des Game Awards 2023. Aucune date de sortie n'a cependant été annoncée.