En attendant la sortie de Dragon Ball Sparking Zero, on a pu observer le jeu dont rêve tous les fans. Vous allez voir, ça en met plein les yeux, et c'est fidèle à l'œuvre.

Dragon Ball ne vit pas seulement à travers son manga et l'adaptation en anime. La franchise s'est également déclinée en un certain nombre de jeux vidéo. Le prochain sur la liste, c'est Sparking Zero (qu'on appelait également Budokai Tenkaichi 4). Autant dire qu'il est attendu au tournant. Mais parfois, une licence aussi culte a droit à des créations faites par des fans bien fidèles. Et justement, on va maintenant vous présenter un projet très ambitieux qui en met plein les yeux.

Un projet Dragon Ball absolument fou

Le nom ne vous dit peut-être rien, mais Dragon Ball Raging Blast 3 est un chantier de longue date qui a été mis sur pied par Treevax. En fait, il a démarré en 2010, avec un but précis : pouvoir montrer à Bandai Namco sa création, et leur faire comprendre ce que pouvait attendre les joueurs d'un titre DB. De fil en aiguille, il a réussi à atteindre son objectif, avant de repartir dans l'ombre pendant plusieurs années. Mais qu'a-t-il fait pendant tout ce temps ? Eh bien, il a planché sur son projet. Et aujourd'hui, il a de nouvelles images à nous montrer.

Avant toute chose, une précision est à apporter sur la vidéo disponible ci-dessous. Ce que vous allez voir ressemble à du gameplay, mais ce n'en est pas. Il faut bien comprendre qu'on n'a pas affaire à un jeu vidéo, mais à de l'animation réalisée image par image. Alors oui, le rendu est bluffant, et on a vraiment l'impression d'être face à un titre estampillé Dragon Ball. Néanmoins, ce n'est pas le cas, même si ça n'enlève rien à la beauté de ce qu'on voit à l'écran. Pour les fans, c'est un régal pour les yeux.

La vidéo est surtout centrée sur l'affrontement entre Goku et Vegeta face à Broly. De nombreuses techniques sont utilisées, et elles n'auront aucun secret pour les férus de Dragon Ball. Gardez bien en tête que ces quelques minutes qu'on peut savourer ont pris des années à être façonnées. Le travail abattu par Treevax est dantesque, et qui sait, peut-être que ça va attirer l'œil de Bandai Namco. En tout cas, c'est ce qu'on lui souhaite, puisqu'il le mérite.

Et Sparking Zero alors ?

Du côté de la sphère vidéoludique, Dragon Ball Sparking Zero se fait encore bien discret. Un vrai trailer a été dévoilé il y a peu, mais il n'a pas encore révélé certaines informations capitales. Par exemple, on ne connaît toujours pas sa date de sortie. On ne sait même pas s'il arrivera en 2024, ou plutôt en 2025. Quant à l'envergure du roster, on a eu seize noms à se mettre sous la dent, mais ça n'est pas allé plus loin. On en saura sûrement davantage l'année prochaine, ou du moins, c'est ce qu'on espère. Le retour de cette franchise se fait attendre depuis si longtemps, autant dire que l'impatience est à son comble.