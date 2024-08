Un nouveau jeu Dragon Ball vient d'être annoncé et sa promet d'être explosif et ultra dynamique. Ce qui est sûr c'est que ça va surprendre les fans. Dans tous les cas, on a jamais vu la licence dans ce domaine.

Tout le monde a les yeux rivés sur Dragon Ball Sparking Zero, c’est bien évidemment LA grosse sortie attendue. Mais avant ça, une autre surprise pourrait bien faire un peu de bruit, ne serait-ce que par sa nature inattendue. Un nouveau jeu Dragon Ball vient d’être annoncé sans crier gare et c’est très surprenant. La licence nous aura décidément tout fait.

Un nouveau jeu Dragon Ball annoncé en surprise

En règle générale, lorsque l’on pense Dragon Ball, on pense tout de suite à la baston. Le manga, l’anime… tout est centré là-dessus. Pourtant, la licence a eu le droit à des adaptations diverses en jeux vidéo. Bien évidemment, les plus grands représentants sont les jeux de combat et on aura prochainement le droit au plus gros d’entre eux, DB Sparking Zero, qui nous fait d’énormes promesses. Mais il y a aussi eu des RPG, des jeux de cartes, des gachas, et même un Dead by Daylight-like, un jeu de survie multijoueur asymétrique, Dragon Ball The Breakers. Mais il manque encore quelques genres au compteur comme un MOBA, tiens, pourquoi pas… et bien justement, ça arrive avec Dragon Ball Project : Multi, certainement (on l’espère) un nom de code en attendant.

Un jeu multijoueur bientôt jouable !

Ce tout nouveau jeu surprise, fraîchement annoncé, est un MOBA. Un genre popularisé par League of Legends ou encore DOTA 2, même si là pour le coup on se rapproche bien plus d’un Pokémon Unite. Dragon Ball Project : Multi est pour le moment prévu sur mobile, iOS et Android, mais aussi sur PC via Steam. Pas de date de sortie précise pour le moment, mais le jeu sera prochainement jouable puisqu’il prévoit déjà une phase de bêta du 20 août au 3 septembre prochain. Tous les détails sont à retrouver sur le site officiel du jeu.

Le jeu proposera donc d’incarner différents héros de la franchise dans des combats en 4v4 ultra dynamiques, bien que la bande-annonce, extrêmement chargée, ne nous laisse pas voir grand-chose. Ça a l’air en tout cas de respecter les codes de la licence et de partir dans tous les sens. On se donne rendez-vous à la fin du mois pour voir ce que ça donne.

Source : Dragon Ball Project : Multi officiel