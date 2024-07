Totalement par surprise, ce jeu Dragon Ball très apprécié reçoit du contenu entièrement gratuit et nouveau via une mise à jour. Toujours un plaisir à découvrir.

Dragon Ball Z: Kakarot, sorti en janvier 2020, a proposé une approche différente des jeux de combat d'anime traditionnels. Plutôt que de se concentrer uniquement sur des combats rapides, Kakarot a introduit des éléments de jeu de rôle, permettant aux joueurs de faire évoluer leurs personnages, de récolter des ressources et de compléter des quêtes secondaires en plus de l'histoire principale. Et le jeu vient justement de recevoir une mise à jour surprise.

Dragon Ball Z Kakarot se met à jour

Bandai Namco a récemment surpris les fans de Dragon Ball Z: Kakarot en ajoutant discrètement une nouvelle mission secondaire intitulée Super Satan Légendaire. Cette mission met en scène Mr. Satan, connu aussi sous le nom de Hercule, essayant de devenir un Super Saiyan pour impressionner sa fille. Il va même jusqu'à se teindre les cheveux en blond, une référence humoristique aux célèbres transformations des Saiyans.

Cette nouvelle quête, bien que légère et amusante, pourrait indiquer des plans plus ambitieux pour l'avenir du jeu. Bandai Namco avait déjà annoncé qu'ils avaient des projets futurs pour Kakarot, et cette mission pourrait être un avant-goût de ce qui est à venir. Le nom de la quête, Super Satan Légendaire, semble faire écho au Super Saiyan Légendaire, une référence directe à Broly, un personnage emblématique de Dragon Ball Z.

Jusqu'à présent, les contenus téléchargeables pour Kakarot ont couvert des arcs importants de la série, tels que Battle of Gods, Resurrection 'F", et l'histoire de Bardock, le père de Goku. La mission ajoutée récemment pourrait suggérer que Broly, un personnage central non encore exploré dans Kakarot, pourrait bientôt faire son apparition. Si tel est le cas, cela pourrait raviver l'intérêt des fans pour le jeu.

Il est intéressant de noter que cette mission est apparue de manière inattendue, suggérant une stratégie de Bandai Namco pour maintenir l'engagement des joueurs. En ajoutant du contenu de manière subtile, l'éditeur pourrait préparer le terrain pour des annonces plus importantes. Cette approche pourrait bien fonctionner, car elle pique la curiosité des fans et les incite à spéculer sur les prochaines étapes du développement du jeu.