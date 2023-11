Est-ce qu'on a vraiment besoin de présenter encore la franchise Dragon Ball ? Le manga d'Akira Toriyama a bien évolué depuis sa naissance, et aujourd'hui, il s'est étendu vers bon nombre d'autres médias. En particulier vers le jeu vidéo où il fait un tabac depuis plusieurs années. D'ailleurs, l'un des titres issus de la célèbre licence a une excellente nouvelle à nous annoncer.

Dragon Ball FighterZ fait une grande annonce

D'une manière générale, Bandai Namco n'a pas envie de laisser pour compte ses jeux estampillés DB. On le constate notamment avec Xenoverse 2, qui va s'offrir du contenu inédit en 2024, mais également avec Dragon Ball FighterZ. Si vous ne le connaissez pas, il s'agit d'un jeu de combat signé Arc System Works, un spécialiste en la matière. Dans nos colonnes, nous lui avons attribué la note de 8/10, allant même jusqu'à dire que c'est l'un des meilleurs titres de la licence ayant vu le jour dans la sphère vidéoludique. Et justement, malgré sa sortie en 2018, il continue de vouloir surprendre les fans.

Le week-end dernier a eu lieu le tournoi de l'Ultimate Fighting Arena 2023. Dragon Ball FighterZ faisait partie des jeux présents, et il en a profité pour donner de ses nouvelles. Alors non, ce n'était pas pour parler à nouveau de ses versions PS5 et Xbox Series, mais plutôt pour dévoiler le futur ajout d'une fonctionnalité très attendue : le rollback netcode. C'est la productrice du titre qui nous l'a annoncé, tout en mentionnant la mise en place d'un « Public Beta Test » pour le tester. Par contre, ce sera uniquement sur PC, via Steam. Il aura lieu du 30 novembre à 4h00 au 11 décembre à la même heure.

Mais alors, qu'est-ce que c'est le « rollback netcode » ? En bref, c'est un paramètre qui est censé tacler les problèmes inhérents au multijoueur en ligne des jeux de combat. Dragon Ball FighterZ n'est pas épargné par la longueur des délais d’entrée, le décalage et les connexions incohérentes. Cette fonctionnalité a donc pour rôle de rendre l'expérience plus fluide, plus agréable pour les joueurs. Idéal pour préparer l'arrivé du jeu sur les nouvelles machines de PlayStation et Microsoft.

Quid de Budokai Tenkaichi 4 ?

Puisqu'on parle de la franchise Dragon Ball, qu'en est-il de Budokai Tenkaichi 4 ? Le retour de cette série de jeux est clairement anticipé tant elle a marqué les esprits. Malheureusement, pour l'instant, c'est silence radio. Il n'y a pas de fenêtre de sortie à se mettre sous la dent, d'informations sur les plateformes visées, ou d'images de gameplay à déclarer. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il s'agit potentiellement d'un reboot complet. Pour cause, Bandai Namco a enregistré l'appellation « Sparking! Zero » aux Etats-Unis. C'est le terme utilisé pour les versions des jeux au Japon.

La firme avait également dit les mots suivants : « Get ready for battle, a new sparking begins ». Le mot « New », qui veut dire nouveau, pourrait aussi pointer vers un reboot. Néanmoins, ça ne serait peut-être pas au goût de tout le monde. En effet, ça veut dire qu'il y aura sûrement moins de personnages jouables que dans Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. En même temps, ce serait plutôt logique, puisqu'on parle d'un redémarrage complet, avec une base inédite. Quoi qu'il en soit, rien n'est confirmé pour le moment, et c'est donc à prendre avec des pincettes.