Après de nombreuses rumeurs, c'est un fait. La version PS5 et Xbox Series de Dragon Ball FighterZ arrive enfin. Et on a une date de sortie. C'est pour (très) bientôt.

La semaine dernière encore, on pouvait vous en parler sur Gameblog : le jeu de combat développé par Arc System Works, Dragon Ball FighterZ, allait avoir le droit à une version sur PS5 et Xbox Series pour bientôt. Et bien, désormais, on a une date précise officielle et c'est effectivement une sortie plus proche que jamais. Que peut-on apprendre à ce sujet ?

Dragon Ball FighterZ arrive sur PS5 et Xbox Series

Dragon Ball FighterZ sera lancé en version numérique pour PlayStation 5 et Xbox Series le 29 février. Sorti initialement sur PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC via Steam, Dragon Ball FighterZ permet désormais aux possesseurs des versions PlayStation 4 ou Xbox One de bénéficier d'une mise à niveau vers les versions PlayStation 5 ou Xbox Series sans frais supplémentaires.

Selon Bandai Namco, DB FighterZ tire son essence de ce qui rend la série Dragon Ball si populaire et aimée : des combats spectaculaires avec ses combattants tout-puissants. En collaboration avec Arc System Works, le jeu met en avant des graphismes d'anime de haute qualité et propose un gameplay à la fois facile à apprendre et difficile à maîtriser.

Le jeu inclut un mode Tag / Support trois contre trois, permettant aux joueurs de constituer l'équipe de leurs rêves et de perfectionner leurs compétences pour maîtriser des combinaisons de tags. Les fonctionnalités en ligne promettent aussi leur lot de sensations fortes avec des matchs classés, un lobby interactif et des Party Match à six joueurs, offrant ainsi des options pour tous les goûts.

Un mode histoire exclusif est également de la partie, offrant un scénario inédit avec Android 21, un personnage tout nouveau dont la création a été supervisée par Akira Toriyama lui-même, le créateur de la série. Cette mise à jour offre ainsi aux fans de Dragon Ball et aux amateurs de jeux de combat une expérience améliorée sur les nouvelles générations de consoles.