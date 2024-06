Dragon Ball FighterZ s'est offert une seconde avec une mise à gratuite ayant notamment permis de mettre en oeuvre le rollback netcode. Une technique pour réduire au maximum la latence lors des combats en ligne, et donc de fluidifier l'expérience pour éviter d'incriminer sa connexion en cas de défaite. Bon, dans les faits, vous pouvez toujours le faire car ça n'élimine pas à 100% les problèmes dans cette configuration. Le déploiement a causé des problèmes, mais Bandai Namco vient d'en corriger un.

Une nouvelle mise à jour pour Dragon Ball FighterZ

Dragon Ball FighterZ est disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. En plus du rollback netcode, la version de la génération actuelle permet des améliorations visuelles et de performances pour un titre déjà sublime. Cette mouture, jouable depuis février 2024, s'est cependant accompagné de quelques soucis, comme d'habitude. Par exemple sur PS5, il n'était pas possible d'utiliser tous les sticks arcade PS4 de son choix. Mais c'est normalement de l'histoire ancienne avec la nouvelle mise à jour de Dragon Ball FighterZ. Ce type de périphérique devrait fonctionner comme attendu, et une erreur du rollback netcode a aussi été corrigée. Ci-dessous, l'ensemble des notes de patch en français.

Notes de patch du 26 juin 2024

PS5

Ajustements afin de permettre l'utilisation de manettes arcade PS4 avec la PS5 de Dragon Ball FighterZ

Résolution d'un problème responsable de comportements inattendus durant un « K.O » avec le rollback netcode activé

Correction d'un souci où la communication entre les joueurs pouvait couper au cours de la séquence de victoire, lorsque la charge du réseau était importante

Correction des effets non appliqués avec le rollback netcode activé

Résolution d'autres bugs mineurs

Xbox Series X|S

Résolution d'un problème responsable de comportements inattendus durant un « K.O » avec le rollback netcode activé

Correction d'un souci où la communication entre les joueurs pouvait couper au cours de la séquence de victoire, lorsque la charge du réseau était importante

Correctif des effets non appliqués avec le rollback netcode activé

Résolution d'un plantage en début d'un match en tant que spectateur si ce mode était lancé alors que le réseau était très chargé

Correction d'autres bugs mineurs

PC