Pour le plus grand bonheur de Bandai Namco, il suffit souvent de coller le nom du manga Dragon Ball sur un jeu pour en vendre comme des petits pains. Hasard du calendrier, deux épisodes bien différents passent aujourd'hui un cap, et pas celui du Super Sayajin.

Respectivement sortis en 2016 et en 2018, Dragon Ball Xenoverse 2 et Dragon Ball FighterZ viennent tous les deux de totaliser 8 millions d'exemplaires vendus, en version physique comme en dématérialisé. Chacun ? Oui, chacun. Trop heureux de pouvoir communiquer sur ce joli doublé, Bandai Namco s'est évidemment félicité de ce qui permet tout de même d'attester d'une certaine préférence au sein de la communauté des joueurs, puisque le jeu de versus fighting d'Arc System Works aura donc plus rapidement trouvé preneur que le fourre-tout 3D signé Dimps.

"Tu veux une médaille ?"

Pour remercier son public d'apprentis-Sayajin, l'éditeur dévoile aujourd'hui deux campagnes supplémentaires, en commençant par Dragon Ball Xenoverse 2 :

À l'occasion de la campagne "Huit millions de mercis ! Plus de médailles PT", le nombre de médailles PT obtenues dans le mode Raid Boss Battle passera de 50 à 80. Le nouveau raid contre Jiren (Full Power) disponible depuis le 4 novembre est également concerné, et vous offrira l'occasion d'acquérir de nouveaux items.

Du 12 novembre (14 heures) au 18 novembre (12 heures), les Z Warriors en puissance pourront espérer faire le plein de médailles, et ainsi valider la stratégie de Bandai Namco, qui fait preuve d'un entretien sans cesse renouvelé depuis la sortie du titre à l'automne 2016. Rappelons que l'aventure n'est pas prête de s'arrêter, puisque l'on apprenait la semaine dernière que de nouveaux DLC verront également le jour en 2022, de quoi repousser encore un peu l'hypothétique sortie d'un troisième épisode.

DLC de SSGSS

Dragon Ball FighterZ ne sera donc pas en reste, puisque s'annonce donc la "Campagne de 800 heures de DLC gratuits", une occasion d'essayer quelques-uns des personnages additionnels, le tout sans dépenser le moindre Zeni. Voici donc la liste des heureux élus, et leurs période de disponibilité :

Bardock, Broly, Zamasu et Bejitto (SSGSS) seront jouables du 12 novembre (3 heures) au 20 novembre (2 heures)

Son Goku, Bejita, Cooler et C-17 seront jouables du 20 novembre (3 heures) au 28 novembre (2 heures)

Jiren, Bidel, Goku (GT) Janemba, Gogeta (SSGSS) et Broly (Dragon Ball Super) seront jouables du 28 novembre (3 heures au 7 décembre (2 heures)

Kefla, Son Goku (Ultra Instinct), Muten Roshi, Super Baby 2 et Gogeta (Super Sayajin 4) seront jouables du 7 décembre (3 heures) au 16 décembre (3 heures)

Voilà qui devrait donc ravir les amateurs de changements capillaires extrêmes, et permettre à Dragon Ball Xenoverse 2 et Dragon Ball FighterZ de tranquillement poursuivre leur bonhomme de chemin. "Road to 10 million ?", aurait-on même envie de demander.