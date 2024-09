Dragon Ball aura bientôt le droit à un nouveau jeu un poil WTF, mais très attendu. Il a su créer la surprise et on a enfin une fenêtre de sortie. C'est large, mais au moins on est fixé.

Bon, si l’on parle de Dragon Ball dans l’immédiat, vous allez sûrement penser directement à Dragon Ball Sparking Zero. Quoi de plus normal, c’est le prochain gros jeu de la licence. On pourrait aussi mentionner Dragon Ball Daima, la suite de l’anime qui débarquera prochainement. Mais si on est là à écrire ces lignes, ce n’est pas pour parler d’eux, mais d’un tout autre projet. Un jeu qui a créé la surprise à son annonce et a très largement été moqué avant de susciter l’attente : Dragon Ball : Project Multi.

Un jeu étonnant, annoncé à la surprise générale

Oui, c’est son nom pour le moment, et comme il l’indique, il s’agira d’un jeu multijoueur. Pas de baston en face à face cette fois, mais en équipe, puisque ce tout nouveau jeu à destination du PC et du mobile est un MOBA. Les MOBA sont des jeux où deux équipes s’affrontent pour le contrôle d’une carte, l’objectif étant d’acculer l’adversaire dans sa base et d’en détruire le noyau. Le représentant le plus connu est assurément League of Legends, roi incontesté du genre. À ses côtés, DOTA 2, de Valve, en bon second. La recette peut toutefois varier d’un jeu à l’autre, comme avec Pokémon Unite, dispo sur mobile et Nintendo Switch, un jeu bien plus orienté action que stratégie. Et il semblerait que Dragon Ball Project Multi vise le même objectif.

Le roster sera composé de plusieurs personnages iconiques de la franchise Dragon Ball et, comme vous le savez, ils ne rigolent pas. Destruction de planète, téléportation à gogo, Kaméha qui éjecte les ennemis dans l’espace… c’est toujours du grand spectacle à chaque combat. Difficile donc d’imaginer tout ce beau monde sans une arène, et pourtant. Dragon Ball Projet Multi a pourtant tenté la recette avec son MOBA très orienté baston et, visiblement, ça fonctionne.

On a une fenêtre de sortie pour Dragon Ball Project Multi

Le jeu vient tout juste de sortir d’une phase de bêta ultra limitée et les premiers retours sont assez encourageants contre toute attente. Si bien que les développeurs ont fait une annonce. Dragon Ball Project Multi arrivera dès 2025 en version définitive, c’est acté.

La fenêtre de sortie est vaste, certes, mais on n’en avait tout simplement pas auparavant. Ce MOBA un brin WTF aura certainement le droit à plusieurs autres phases de tests d’ici là. Pour l’heure en tout cas, le développement continue, et pour nous le rendez-vous est pris, il ne manque plus qu’à avoir une date précise la prochaine fois. En attendant, les développeurs on annoncé, et présenté, un nouveau personnage jouable, Vegeta Super Saiyan, dont l'étendu des pouvoirs a été dévoilée en vidéo.