Le beat'em up légendaire Double Dragon est loin d'être mort et annonce même son retour officiel pour bientôt sur consoles et PC. 1, 2, 3, bagaaareee !!!

Les aficionados de castagne à l'ancienne ont été servis ces dernières années grâce à la société française Dotemu, spécialiste du « Néo-rétro ». Entre Streets of Rage 4 et Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge, l'entreprise et ses partenaires ont mis les petits plats dans les grands pour faire revenir ces deux gloires du passé. Mais l'année prochaine, la licence cultissime Double Dragon compte bien aussi faire son retour, encore.

Double Dragon de retour en 2025

Double Dragon est un beat'em up conçu par Yoshihisa Kishimoto, dont le premier épisode a été lancé en 1987 au Japon sur les bornes d'arcade. Mais c'est bien sa sortie sur consoles, et notamment la mythique NES, qui a permis à la licence de percer et de s'imposer totalement dans le genre très prisé de la baston. Après deux retours en 2017 et 2023, la franchise va essayer un énième comeback en modernisant sa formule. Arc System Works (Guilty Gear Strive, Dragon Ball FighterZ) et le studio Yuke's ont annoncé un nouveau jeu en 3D pour 2025.

« La licence Double Dragon a défini le genre du jeu d'action à défilement horizontal depuis son arrivée dans les salles d'arcade en 1987. Elle revient aujourd'hui sous le nom de Double Dragon Revive, grâce au soutien passionné des amateurs de jeux rétro au fil des ans » apprend t-on par le communiqué de presse.

Contrairement aux deux derniers jeux, Revive aura donc des personnages en 3D, mais conservera le défilement horizontal si cher à la série. Cette nouvelle entrée promet un gameplay « simple et intuitif » avec des « commandes et un équilibre améliorés pour l'ère moderne ». Néanmoins, ce ne sera pas un button-masher et les équipes d'Arc System Works se sont visiblement assurées d'offrir un système un minimum intéressant. Double Dragon Revive, qui verra les frères Lee revenir, sera disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC (Steam) en 2025.

