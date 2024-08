DOOM The Dark Ages s'annonce comme une nouvelle claque en vue FPS de la part d'id Software. De nouveaux détails ont été fraîchement dévoilés en ce sens en attendant sa sortie courant 2025.

Après un premier trailer qui a mis une grosse claque durant le dernier Xbox Games Showcase, DOOM The Dark Ages a profité ce week-end de la QuakeCon pour nous en dire plus à son sujet. L'événement étant dédié aux grosses licences de Bethesda, la place du DOOM Guy à l'assemblée relevait de l'évidence. Et autant dire que les fans de la légendaire franchise vont sûrement être gâtés par ce nouvel opus.

DOOM The Dark Ages prêt à tout déchirer avec son bouclier-tronçonneuse

Avec DOOM Eternal, id Software a montré tout son talent, avec l'un des meilleurs FPS solo de ces dernières années, qui en a même profité pour grandement redynamiser le papa du genre. DOOM The Dark Ages semble vouloir aller encore plus loin en ce sens, mais cette fois à la sauce médiévale. Pour rappel, ce nouvel opus servira quelque part de préquelle aux deux derniers jeux de la franchise.

Nous y retrouvons en effet le DOOM Guy affublé d'un équipement plus typé « moyen-âge », avec plusieurs armes centrées sur le corps-à-corps. En tête de liste, nous avons un fléau et un bouclier-tronçonneuse qui a l'air diablement fun à utiliser. Celui-ci pourra d'ailleurs autant être lancé pour découper du démon que pour se déplacer dans le monde de DOOM The Dark Ages, comme nous avons pu l'apprendre durant la QuakeCon. Son arsenal sera également composé de diverses pétoires. Nous avons ainsi pu en découvrir deux nouvelles : le fusil à pompe plasma à double canon, et un fusil à pompe plus traditionnel.

À noter que les niveaux de ce nouveau jeu DOOM devraient d'ailleurs présenter une verticalité inférieure à ceux d'Eternal. Les sauts y seront en effet beaucoup plus « lourds » et peu adaptés. Le FPS d'id Software sera ainsi plus terre-à-terre dans The Dark Ages. Cela étant dit, ce nouvel opus nous mettra également aux commandes d'un mécha géant et d'une sorte de dragon, pour varier grandement et agréablement le gameplay. Voilà de quoi nous faire saliver et surveiller avec une certaine fébrilité la sortie de DOOM The Dark Ages courant 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series.

Source : Reddit