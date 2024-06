DOOM The Dark Age s'officialise et nous met une très grosse baffe avec un trailer qui envoie déjà du très très lourd.

Le Slayer est de retour et il est déjà prêt à tabasser sévère. Le Xbox Showcase s’est ouvert sur une double bonne nouvelle : une date de sortie pour Call of Duty Black Ops 6 et l’annonce de DOOM The Dark Ages avec en prime, du gameplay. On ne va pas y aller par quatre chemins, c’est déjà une très grosse baffe dans les ratiches.

DOOM revient, et ça va faire très mal

Les rumeurs avaient bel et bien raison, un nouveau DOOM arrive à fond la caisse. Intitulé The Dark Ages, il optera bel et bien pour une ambiance très médiévale, assez similaire à ce que l’on avait déjà vu dans les DLC de DOOM Eternal. Sauf que cette fois, c’est tout un monde qui s’ouvre à nous. Le Slayer, ici semblant tout droit sorti d’un Game of Thrones, pourra, en plus de ses pétoires habituelles, s'équiper d’armes tout aussi redoutables mais “d’époque”, dont une sorte de broyeur de crâne. Ça sent bon le Painkiller (pour les connaisseurs). En guise d'accessoire, pas de tronçonneuse… mais un bouclier-tronçonneuse qui pourra aussi bien protéger que découper les démons. Et comme le Slayer tue souvent avec classe, il pourra même le balancer à la tronche des créatures façon Captain America.

Le jeu n’oublie pas non plus son OST ultra métal qui décape et le trailer met ici aussi le paquet à ce niveau-là. En revanche, il va falloir patienter avant de pouvoir mettre la main sur la bête puisque DOOM The Dark Ages ne sortira pas avant 2025. Décidément, ça va être une année particulièrement chargée.