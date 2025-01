DOOM The Dark Ages a fait un très grosse annonce lors du Xbox Direct et de notre côté, avant l'évènement, on a pu en savoir davantage. Le jeu va vous surprendre.

DOOM The Dark Ages arrive bientôt sur PC et consoles avec une tonne de nouveautés sous le bras. Le jeu s’est montré durant le Xbox Direct de ce soir pour nous en présenter quelques-unes. Il en a aussi profité pour faire une annonce très attendue par les fans, même si elle a malheureusement leaké avant l’heure.

Plus qu’avec DOOM Eternal, Id Software compte mettre les petits plats dans les grands avec DOOM The Dark Ages. Il y a quelques jours, nous avons d’ailleurs pu en avoir un bref aperçu, mais aussi en apprendre davantage sur le jeu, son contexte et ses nouveautés, grâce à un événement tenu en ligne par le studio.

DOOM The Dark Ages, ou le jeu le plus ambitieux de la licence

C’est ainsi que les développeurs nous ont confié que ce nouveau DOOM était ni plus ni moins que le plus ambitieux de toute la franchise, mais plus globalement le jeu le plus ambitieux du studio, tout court. Comme une sorte d’aveu d’échec avec les retours très partagés concernant les phases de plateforme de DOOM Eternal, le studio a décidé de faire un véritable retour aux sources. « Dans DOOM Eternal, vous étiez un avion de chasse, dans DOOM The Dark Ages, vous serez un char d’assaut », telle est la vision qui a mené les développeurs à revoir le gameplay de ce nouvel opus.

Exit le grappin et les cabrioles, The Dark Ages nous laissera davantage sur le plancher des vaches, mais nous donnera un peu plus de liberté de mouvement. On pourra ainsi se déplacer latéralement en tirant comme un furieux sans pénalité apparente, mais également compter sur une grosse nouveauté : le bouclier tronçonneuse. Ce dernier pourra être utilisé comme le bouclier de Captain America, être lancé pour trancher les monstres, levé pour parer les coups et même servir d’armes pour quelques finish moves.

Les exécutions, les fameux Glory Kills, seront toujours présentes, mais quelque peu différentes. DOOM The Dark Ages a totalement repensé le système pour qu’il soit plus fluide et intéressant. On devra désorienter les ennemis en parant les coups ou en les affaiblissant avec de les exécuter avec notre arme au corps à corps. Il y en aura d’ailleurs au moins trois : une masse, un fléau et un gantelet électrifié. Bien entendu, les grosses pétoires seront de la partie et proposeront des mécaniques bien différentes là aussi. Le jeu lorgnant vers la dark fantasy médiévale teintée de science-fiction, tel que décrit par les développeurs, le design des armes sera des plus atypiques. Elles seront en tout cas très massives pour la plupart et c’est normal, puisque les ennemis seront plus nombreux que par le passé.

Un shooter très bourrin qui promet de diversifié le gameplay

Non content de nous permettre de tout détruire sur terre, le jeu nous fera aussi prendre les airs à dos de dragon cybernétique. Visiblement, nous pourrons chevaucher la créature à plusieurs reprises et cette dernière proposera un gameplay unique. On fendra les airs, ils détruiront d’immenses installations et l’on pourra même affronter des créatures titanesques. Même chose d’ailleurs lorsque l’on conduira le mecha, puisque oui, il y a un mecha gigantesque également. Là, on pourra aussi se farcir des monstres géants pour se la jouer Pacific Rim, détruire l’environnement et autres joyeuseté du genre. Les développeurs nous ont promis des gameplays diversifiés se montrant rassurants notamment sur celui du dragon pour ne pas reproduire les erreurs d’autres jeux du genre. Il y aura aussi visiblement des objectifs et des mini boss uniques à vaincre avec nos deux montures. En bref, ça va saigner là aussi.

Vous aimez les jeux bourrins ? Vous allez être servi. DOOM The Dark Ages promet d'intenses sessions de massacre en règle. Les créatures seront très nombreuses et auront toujours des capacités spéciales les rendant uniques. On retrouvera la plupart du bestiaire déjà connu avec quelques inédits tout de même. En revanche, le design de tous les monstres à changé. Ce nouveau DOOM se passe des lustres avant le DOOM de 2016. Notre Slayer étant alors qu’une arme sur patte au service du “ bien “. On ne sait pas encore grand-chose sur la narration, mais les développeurs nous ont confié avoir là aussi fait des efforts. DOOM The Dark Ages pourrait donc bien nous surprendre. D’autant que le jeu aura un codex. On pourra y retrouver des informations sur tout ce qui nous entoure, lieux, créatures et personnages rencontrés.

DOOM The Dark Ages sera bien plus ouvert... un open world ? Une nouvelle qui va diviser

Le jeu s’ouvre donc sur plusieurs aspects, et même sur l’exploration. Depuis son reboot, DOOM propose des environnements plutôt labyrinthiques, mais globalement linéaires. On pouvait explorer et découvrir des secrets (chose très amusante à faire), mais rien de plus. Avec DOOM The Dark Ages, la licence franchit un cap et nous propose carrément de vastes zones à explorer. Les développeurs nous ont par exemple parlé d’une zone devenue un vrai champ de bataille que l’on pourra découvrir comme bon nous semble. Combattre sur le front, ou explorer les alentours, découvrir des grottes cachées et même des donjons.

On sera bien évidemment récompensé avec du loot. D’autant que le système de compétences est toujours présent, évidemment modifié là aussi, et nous poussera à fouiller un peu partout. Le studio nous a précisé que « ce sont les joueurs qui choisiront le rythme du jeu ». Un point qui nous tarde de découvrir puisque très étrange lorsqu’on connait le penchant pour le sang de notre Slayer. Difficile de l’imaginer s’amuser à se perdre à droite et à gauche pour découvrir son environnement. De la à parler d’open world ? Peut-être pas. Il nous a été dit que les zones seraient très vastes, mais on ne nous a pas parlé de monde ouvert au sens traditionnel du terme. En tout cas, on nous a promis une tonne d’environnements différents, et de ce point de vue, c’est hyper prometteur.

Durant ce Xbox Direct, DOOM The Dark Ages nous aura montré un peu de tout ça. Mais c'est surtout son gameplay ultra bourrin qui va grandement faire plaisir aux fans. Le jeu a également annoncé sa date de sortie et il ne faudra pas attendre bien longtemps pour mettre la main dessus. DOOM The Dark Ages est attendu le 15 mai 2025 sur Xbox Series, PC, mais aussi PS5. Le jeu sera également disponible day one dans le Xbox Game Pass.