DOOM Eternal The Dark Ages était l'une des stars du Xbox Direct, si ce n'est la star avec Ninja Gaiden tout de même. Ça avait leaké un peu avant l'heure, mais la nouvelle présentation du jeu a permis d'annoncer de manière officielle la date de sortie. Vous pourrez donc reprendre le contrôle du légendaire Slayer pour découper des démons à partir du 15 mai 2025 sur Xbox Series X|S, PC et PS5. Une sortie simultanée sur toutes les plateformes qui fera plaisir à tous les fans de la licence.

DOOM The Dark Ages se concentre sur l'essentiel

Avec DOOM The Dark Ages, id Software veut opérer un véritable retour aux sources avec un gameplay épuré et débarrassé de certains éléments jugés superflus par certains comme le grappin et autres mouvements acrobatiques qu'on pouvait trouver dans le précédent épisode. « Dans DOOM Eternal, vous étiez un avion de chasse, dans DOOM The Dark Ages, vous serez un char d’assaut ». Les développeurs ont donc tout repensé, mais en conservant la brutalité de la franchise avec les exécutions Glory Kills, et l'ajout du bouclier tronçonneuse qui promet déjà de belles séquences bien violentes.

Lors de notre présentation à laquelle on a pu assister en amont du Xbox Direct, l'équipe de DOOM The Dark Ages nous a indiqué que le jeu serait uniquement solo et que cette décision a été prise dès le début. Cette fonctionnalité sera donc absente, mais c'est pour le bien du jeu et notamment de sa campagne. « Il s'agit de notre campagne la plus ambitieuse, la plus vaste et la plus épique, et nous sommes vraiment heureux de cette décision. Cela permet à l'équipe de se concentrer sur le peaufinage et la finition, ce qui est formidable » a expliqué le producteur Marty Stratton. Un prochain qui promet donc du très lourd, et qui a en plus appris de ses erreurs, le multi de DOOM Eternal n'étant clairement l'un de ses points forts.

La décision de ne pas avoir de multijoueur contrairement à DOOM Eternal a également permis d'être plus généreux en termes de contenu pour le solo. « C'est la raison pour laquelle nous avons pu intégrer le dragon et l'Atlan. Ce sont des choses que nous voulions faire depuis plusieurs jeux, mais que nous ne pouvions pas faire. Parce que nous avions justement une composante multijoueur - que nous adorions - mais en réalité, le but était de se concentrer sur la campagne solo et d'améliorer l'expérience des joueurs » a ajouté le game director Hugo Martin. Comprenez-vous ce choix de supprimer le multi de DOOM The Dark Ages ? Pour rappel, ce prochain opus qui s'annonce comme un monstre graphique débarque le 15 mai 2025 sur PS5, Xbox Series X|S et PC.

Source : Eurogamer.