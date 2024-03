Les fans de DOOM Eternal le demandait depuis bien longtemps, et ça devrait bientôt officiellement arriver ! Le long chemin vers l'Enfer est pavé de bonnes intentions, comme on dit.

La version PC de DOOM Eternal devrait en effet incessamment sous peu recevoir une bonne dose d'amour communautaire. C'est en tout ce que l'on peut comprendre à la lumière de nouveaux ajouts sur sa page SteamDB.

DOOM Eternal se réveille d'une longue torpeur

Sorti il y a maintenant quatre ans, DOOM Eternal demeure l'un des plus grands FPS de ces dernières années. Le reboot DOOM 2016 s'était déjà extrêmement bien engagé dans cette voie. Le studio id Software a avec ces deux opus magistralement remis au goût du jour cette licence absolument légendaire du genre. Grâce à son gameplay diablement intelligent et sa bande-son démoniaque (si on oublie la polémique autour), le titre est sans conteste un véritable chef d'œuvre.

Cependant, il manquait un élément ô combien important pour un jeu DOOM digne de ce nom : le support des mods. La communauté des jeux de la licence s'est toujours montrée extrêmement créative à leur égard. Quelle ne fut pas leur frustration de ne pas pouvoir faire de même sur le dernier épisode en date. Sur ce point, des signes encourageants sont apparus sur SteamDB. La page dédiée à DOOM Eternal a en effet reçu une mise à jour hier.

Déjà glorieux sans mods, DOOM Eternal pourrait l'être encore plus ! © id Software/Bethesda

Un futur portail infernal de possibilités ?

Sur cette dernière, on peut notamment l'ajout de l'exécutable suivant : « DoomModPortal.exe ». Pour ajouter de l'eau moddée dans le vin infernal, un élément appelé « Launch modPortal » a aussi fait son apparition. Voilà en tout cas deux pistes particulièrement évocatrices. Nous pourrions ainsi tabler sur un programme à part permettant d'accéder à un portail pour modder le jeu.

Il convient toutefois de garder cette information à distance respectable de Super Shotgun. Ni id Software ni Bethesda ne se sont en effet fendus d'une annonce officielle sur le sujet. Il faudra donc faire preuve d'encore un peu de patience pour avoir le fin mot de l'histoire. Dans l'intervalle, le DOOM Guy continue de nous surveiller depuis l'espace, les sourcils très froncés.