Le papa des FPS est en forme ! Les projets autour de la saga Doom ne désemplissent pas. Il faut dire que le comeback de la licence avec l'opus de 2016 après plus de dix ans attente depuis l'opus précédent l'a dopée plus que jamais. Quatre ans après sa suite, Eternal, les fans attendent impatiemment le nouveau jeu : The Dark Ages. Mais alors, quand reverrons-nous ce préquel ?

Le nouveau Doom se prépare pour l'année prochaine

Depuis l'été dernier, les fans de Doom sont en feu ! L'annonce surprenante d'un préquel à l'épisode de 2016 a eu un effet particulièrement enthousiasmant pour la communauté, notamment en raison du style présenté. De fait, The Dark Ages prendra place au Moyen Âge pour explorer les origines du Doom Slayer. C'est un changement radical par rapport à l'environnement des précédents opus, mais les premières images sont très prometteuses.

Toutefois, le jeu s'est fait plutôt discret depuis. Pourtant, Doom The Dark Ages est annoncé pour l'année 2025, sans plus de précisions. On sait uniquement qu'il ne s'agira pas d'une exclusivité Xbox, et ce bien qu'il soit développé par id Software et surtout édité par Bethesda. Il fera donc son entrée simultanément sur PC, Xbox Series - notamment via le Game Pass day one -, et PS5.

Un sortie plus tôt que prévu pour The Dark Ages ?

À l'approche de la nouvelle année, il serait donc appréciable d'en voir davantage. Or, cela pourrait arriver bientôt. Si le jeu devait arriver pour la fin 2025, on s'attend évidemment à ce qu'il ait le droit à une belle présentation durant le traditionnel Xbox Showcase estival. Mais... imaginez qu'on puisse le voir sortir bien plus tôt ?

C'est la nouvelle rumeur autour de Doom The Dark Ages : on pourrait l'attendre relativement vite l'année prochaine. De fait, certains bruits de couloir avancent que le jeu pourrait débarquer dès le mois de mai 2025. Dès lors, à en croire le leaker eXtas1s, généreux concernant Bethesda en ce moment, le titre serait même présenté lors d'un Xbox’s Developer Direct qui se tiendrait en janvier prochain. Tout cela est évidemment à prendre avec des pincettes. Néanmoins, les choses semblent bien s'accélérer pour ce nouvel opus.