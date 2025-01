L'ambiance médiévale des DLC de Doom Eternal sera de retour pour le prochain jeu, et sera cette fois-ci la DA principale de cette aventure qui ne va pas faire dans la dentelle. En lieu et place de sa tronçonneuse, le Slayer pourra découper en petits morceaux ses adversaires avec un bouclier-tronçonneuse. Et ça change tout puisque ça lui permettra de se protéger des assauts des démons également. Vous pourrez aussi compter sur deux nouvelles pétoires, le fusil à pompe plasma à double canon et un fusil à pompe classique, pour faire le ménage dans Doom The Dark Ages.

Doom The Dark Ages succombe aux dernières technologies

De nouveaux détails sur Doom The Dark Ages ont été partagés à l'occasion du CES 2025. Et vous vous en doutez vu la teneur du salon, on a eu des informations d'ordre technique qui concernent les joueuses et joueurs PC. En effet, durant la conférence Nvidia qui a dévoilé les RTX 50, le fabricant a démontré les bienfaits de ces nouveaux jouets et des technologies associées dont le DLSS 4. Dans la foulée, la société a annoncé la compatibilité immédiate avec 75 jeux et application comme Alan Wake 2, God of War Ragnarok ou Indiana Jones et le Cercle Ancien.

Mais évidemment, les cartes Nvidia 5070, 5070 Ti, 5080 et 5090 prendront en charge les futurs jeux comme Doom The Dark Ages qui va un monstre graphique grâce aux différentes fonctionnalités dernier cri embarquées dans ces dernières. « Sur un PC fixe ou portable équipé d'une GeForce RTX 50, vous pourrez découvrir DOOM: The Dark Ages en version améliorée avec le DLSS 4 et les nouvelles fonctionnalités de génération multi-image et une reconstruction de rayons (Ray Reconstruction), et un ray tracing intégral ». La promesse ? Une amélioration des performances tout en économisant les ressources, mais aussi des graphismes avec un ray-tracing encore plus évolué.

Bien entendu, cela concerne la version PC, mais on peut confiance à ID Software pour délivrer une édition Xbox Series X|S et PS5 au poil. Doom The Dark Ages n'a pas encore de date de sortie, mais le lancement pourrait se faire en mai 2025 d'après un leak. Une information à confirmer. Ci-dessous, une vidéo officielle de Nvidia avec des extraits du jeu à 11 secondes.

Source : Nvidia.