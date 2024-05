Nintendo regorge de mascottes dont les jeux s'enchaînent depuis des décennies. Chaque joueur a généralement son petit chouchou, attendant impatiemment un nouveau jeu mettant en avant son héros favori. Mais, aujourd'hui, c'est une mauvaise nouvelle qui accablera les fans d'une des mascottes les plus emblématiques de Big N : Donkey Kong.

Avant même Mario, il y avait Donkey Kong. Personnage emblématique de Nintendo, il a connu une période faste entre le milieu des années 1990 et le milieu des années 2000. Depuis, le rythme a largement ralenti et le héros agile tend davantage à faire de la figuration chez ses camarades de Nintendo. Alors, chaque nouveau jeu est très attendu des fans... mais tout ne se passe pas toujours comme prévu.

Un projet Donkey Kong qui ne verra jamais le jour

Depuis plusieurs années déjà, le fansite DK Vine couvre les actualités autour de la licence Donkey Kong. L'équipe avait vraisemblablement eu vent d'un projet de suite à Tropical Freeze, le dernier opus en date sorti en... 2014, sur Wii U, avant son portage sur Nintendo Switch en 2018.

© Nintendo.

Le séquel aurait été confié au studio Blizzard Albany (anciennement Vicarious Vision), filiale d'Activision Blizzard. Les rumeurs rapportaient qu'il s'agissait, apparemment, d'un open-world en 3D prévu pour la Nintendo Switch. Le jeu se serait appuyésur le gameplay des précédents Donkey Kong Country.

Mais, d'après des sources anonymes au sein du studio, le projet ne serait plus d'actualité... Et cela depuis un moment. De fait, l'annulation de Donkey Kong Freedom, de son nom de code, remonterait à 2016. Plus encore, le projet n'aurait finalement été sur les rails que pendant 6 mois avant d'être avorté. On se rappelle qu'à la même période, Activision avait décidé de se concentrer davantage sur la licence Call of Duty.

Cette décision aurait-elle contribué au départ de Guha et Karthik Bala, les frères qui ont fondé Vicarious ? Les deux hommes ont effectivement quitté le studio à cette même période pour rejoindre Velan Studios, à qui ont doit Mario Kart Live: Home Circuit. Il semble donc qu'il faille encore patienter un moment pour voir le retour de Kong dans un véritable jeu à son nom. En attendant.