Après Baldur's Gate 3 et un blockbuster au cinéma, le jeu de rôle Donjons et Dragons revient pour un tout nouveau projet qui va surprendre les fans ...

En 2023, Donjons et Dragons a beaucoup marqué l’actualité. Tout d’abord, grâce à Baldur’s Gate 3, le titre de Larian devenu le GOTY, tiré de ce même univers. Dans un autre registre, cet univers a aussi eu le droit à un film : L’Honneur des voleurs, avec Chris Pine et Michelle Rodriguez. D’ailleurs, il y aura peut-être une suite. En tous cas, les acteurs l’espèrent. Donjons et Dragons a été décliné dans de nombreux médias, mais son succès n’est pas près de s’arrêter puisque Hasbro vient de faire une annonce de taille !

Un nouveau jeu Donjons et Dragons

Près de 50 ans après sa création, Donjons et Dragons s’apprête à conquérir un nouveau public, avec un nouveau jeu vidéo. Derrière cette idée, l’on retrouve en collaboration avec Hasbro Gameloft, connu pour Disney Dreamlight Valley, LEGO Star Wars Castaways. Et c'est bien le même studio de Montréal à l'origine de l'Animal Crossing-like de Disney qui sera à l'origine de ce projet. À ce stade, il n’y a pas encore beaucoup d’informations disponibles, mais le titre sera un jeu de coopération sur PC qui mélangera plusieurs genres dont la simulation de vie et l’action RPG. « Les joueurs peuvent s’attendre à une aventure où la riche histoire de cette franchise légendaire rencontre la survie en temps réel dans une campagne unique de résilience, de camaraderie et de danger à presque chaque tournant », a déclaré Gameloft dans un communiqué.

Pour l’instant, c’est tout. Il faudra encore attendre pour avoir une date de sortie et des visuels. Même si ce nouveau jeu Donjons et Dragons n’est pas encore très concret, les développeurs semblent enthousiastes. « Nous sommes honorés de nous associer à Wizards of the Coast pour offrir une toute nouvelle expérience dans l’univers de Dungeons & Dragons ; en tant que fans de longue date, est d’apporter cette expérience à un genre différent », a déclaré Lee Kaburis, producteur exécutif de Gameloft Montréal.

Des jeux en veux tu ? En voilà !

Horlis ce nouveau jeu Donjons et Dragons, plusieurs adaptations du jeu de rôle sont en cours de développement. En décembre 2023, ce sont les créateurs de PAYDAY qui ont annoncé leur projet nommé Baxter. Il devrait s’agir d’un game as a service en coopération. « Il est difficile d’imaginer un meilleur duo que Donjons & Dragons et Starbreeze, tous deux basés sur des expériences coopératives et communautaires, “jouez à votre façon” et une rejouabilité infinie », avait déclaré le PDG du studio, Tobias Sjogren. Project Baxter est attendu en 2026. Du côté de Resolution Games, c’est cette fois un soft en VR qui est en production. Une grande première pour D&D, mais là encore il va falloir patienter pour en savoir plus.

Face au succès de Baldur's Gate 3, Hasbro et Wizards of the Coast comptent bien intensifier leurs efforts dans l'univers du jeu vidéo. Ils ont annoncé qu'un total de 40 jeux étaient actuellement en développement, rien que ça. Est-ce qu'il faudra compter sur un certain Baldur's Gate 4 ? Le groupe a laissé peu de place au doute en affirmant travailler de nouveau avec Larian Studios à l'avenir.