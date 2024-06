Tout comme Netflix et bien entendu Prime Video, Disney+ fait le plein de nouvelles sorties cette semaine. Et pour finir le mois de juin, Mickey fait appel à un film absolument cultissime qui a marqué l’histoire du cinéma à bien des niveaux, mais pas que. L’une des plus emblématiques méchantes est elle aussi mise à l’honneur dans son propre film tandis qu’une nouvelle série fait sa rentrée sur la plateforme. Tout un programme.

Tous les films Disney+ du 24 au 30 juin

Disney+ a plutôt été radin en termes de films ce mois-ci, voilà seulement qu’ils arrivent. En plus d’un long documentaire sur Diane von Furstenberg, véritable reine de la mode, ce sont deux longs métrages qui rejoindront le catalogue. Le premier n’est autre que Cruella, porté par l’épatante Emma Stone qui campe ici la célèbre méchante. Un film plutôt bon d’ailleurs, qui nous fait découvrir une nouvelle facette de la diabolique femme qui terrorisait des centaines de chiots dans les 101 Dalmatiens. Enfin, Disney+ joue la sécurité en intégrant un très grand film à son catalogue, L’homme qui murmurait à l’oreille des chevaux. Un film culte, une véritable ode à la vie avec Robert Redford.

25/06 Diane von Furstenberg : impératrice de la mode - un documentaire sur la célèbre reine de la mode.



28/06 Cruella - le film sur une grande méchante emblématique de Disney ici incarnée par Emma Stone. L'Homme qui murmurait à l'oreille des chevaux - un film absolument cultissime.



Les séries de la semaine du 24 au 30 juin

Du côté des séries, ce n’est pas non plus le Pérou, le gros est déjà passé. The Acolyte a assurément marqué le mois de juin et continue son petit bonhomme de chemin. Le nouvel épisode de cette première saison, qui fait déjà beaucoup parler, est d’ailleurs attendu cette semaine également.

La semaine sera aussi marquée par l’arrivée de Mercato, une série française portée notamment par Arnaud Ducret et Manon Azem. Une première saison qui a déjà cartonné sur TF1 avant d’arriver finalement sur la plateforme SVOD. Enfin, c’est un documentaire épisode qui fermera la marche et reviendra sur une terrible affaire de meurtres à Madrid.

26/06 Mercato - saison 1 - série policière.