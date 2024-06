La très célèbre plateforme de streaming Disney+ nous a gâtés la semaine dernière avec la série tant attendue Star Wars: The Acolyte. L'occasion notamment de plonger dans les mystères de l'ancienne République, avec une belle histoire de Sith et de Jedi, et surtout de combat, d'histoires de Force et de côté obscur, comme on peut s'y attendre. Cette semaine, c'est bien différent.

Tous les films et séries Disney+ du 10 au 16 juin

La série documentaire Bienvenue à Wrexham revient pour une troisième saison. Cette série suit l'acquisition et la gestion du club de football gallois Wrexham AFC par les acteurs Rob McElhenney et Ryan Reynolds (Deadpool). Après avoir captivé les spectateurs avec les deux premières saisons, cette nouvelle saison promet de nouvelles intrigues, des moments de tension et de passion autour de l'équipe. Suivez les défis et les succès de ce club unique, à travers les yeux de ses célèbres propriétaires et de la communauté locale.

Les amateurs de sitcoms seront ravis de retrouver Abbott Elementary pour sa troisième saison. Cette série comique, qui se déroule dans une école publique de Philadelphie, continue de suivre les aventures d'un groupe de professeurs dévoués qui, malgré les défis quotidiens, restent passionnés par l'éducation de leurs élèves. Avec un humour subtil et des personnages attachants, cette nouvelle saison promet encore plus de rires et de moments touchants. Ne manquez pas le retour de cette série hilarante et émouvante à partir du 14 juin.

La série française à succès HPI : Haut Potentiel Intellectuel revient pour une quatrième saison. Cette série dramatique suit Morgane Alvaro, une femme de ménage dotée d'un haut potentiel intellectuel, qui se retrouve à collaborer avec la police pour résoudre des enquêtes complexes. Avec son personnage principal charismatique, HPI continue de séduire un large public.

12 juin

Bienvenue à Wrexham - saison 3

Abbott Elementary – saison 3 - sitcom

14 juin