Le mois de juillet 2024 promet d'être passionnant pour les abonnés de Disney+, avec des sorties très attendues et des conclusions palpitantes de séries populaires. Voici un aperçu des nouveautés qui vous attendent sur la plateforme ce mois-ci. On vous prévient à l'avance, le contenu est tout de même assez chiche en comparaison avec d'autres plateformes. Voyez plutôt.

Les nouveautés Disney+ annoncées pour juillet 2024

Le 12 juillet, Disney+ propose un nouvel ajout à la franchise populaire des Descendants avec L’Ascension de Red. Ce film continue de suivre les aventures des enfants des méchants les plus célèbres de Disney, en introduisant de nouveaux personnages et en explorant des récits encore plus captivants. Les fans de la saga retrouveront l'univers magique et les intrigues complexes qui ont fait le succès des précédents opus. L’Ascension de Red promet d'apporter une dose de magie, captivant aussi bien les jeunes spectateurs que les adultes nostalgiques.

12/07 : Descendants : L’Ascension de Red

17/07 : The Bear : Sur Place ou à Emporter – saison 3

Le 17 juillet, la troisième saison de The Bear : Sur Place ou à Emporter débarque sur Disney+. Cette série, qui suit les défis et les triomphes du chef Carmy et de son équipe dans un restaurant de Chicago, a su conquérir le cœur des téléspectateurs grâce à ses personnages attachants et ses scénarios émouvants. La nouvelle saison promet de nouveaux défis culinaires, des tensions croissantes et des moments de camaraderie qui continueront de captiver l'audience.

17/07 : Star Wars Acolyte épisode final

Le même jour, le 17 juillet, les fans de l'univers Star Wars auront droit à l'épisode final de Star Wars The Acolyte. Cette série, qui plonge les spectateurs dans les ténèbres de la galaxie bien avant les événements de la trilogie originale, a exploré les origines du côté obscur et les machinations des Sith. L'épisode final promet de conclure les arcs narratifs de manière spectaculaire, offrant des révélations et des affrontements époustouflants. Pour les amateurs de Star Wars, ce sera un moment à ne pas manquer, marquant la fin d'une aventure épique et intense.