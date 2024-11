Les JCC, jeux de carte à collectionner, ont vraiment la côte depuis la nouvelle explosion des cartes pokemon notamment il y a de ça quelques années. L’engouement est tel que de nombreux néophytes s’y sont plongés, et les univers ne manquent pas. Pokemon, Magic, et maintenant Disney Lorcana sont certainement les plus populaires. D’ailleurs, le jeu brille aussi bien pour la qualité de ses cartes que pour celle de son jeu. Malheureusement, c’est rapidement coûteux, et surtout, les promotions sur les cartes, boosters et autres displays sont rares. Heureusement, le Black Friday est plutôt généreux cette année.

Disney Lorcana en solde aussi pour le Black Friday

Que vous soyez fans assidus, ou simplement curieux, le Black Friday pourrait bien vous aider à compléter votre collection, ou au contraire, vous lancer à cœur perdu dedans. Les cartes à collectionner Disney Lorcana ainsi que quelques accessoires sont actuellement en promo chez certains revendeurs comme Amazon.

Vous pourrez par exemple mettre la main sur un imposant Display de 24 boosters pour moins de 125 €, ou encore des decks de démarrage pour moins de 25 €. Une réduction pas trop mal d’autant qu’elles sont plutôt rares.