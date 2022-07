Comme chaque mois, la plateforme Disney Plus dévoile ses nouveautés et voici celles d'août 2022. Il y a un très gros programme avec des séries Marvel, Star Wars, le film Heat et la préquelle d'un monument du cinéma d'action.

Même quand vous n'êtes abonné qu'un service de streaming, ça peut vite être compliqué de suivre les sorties. Voici donc tout ce que vous devez savoir sur les nouveautés d'août 2022 de Disney Plus. Le programme est très chargé avec des ajouts très importants pour la plateforme de SVOD

Les nouveaux films d'août 2022 sur Disney+

Prey (5 août) - L'avant Predator

Predator revient, mais cette fois, sur le petit écran et sans le nom de la franchise. Le film se déroule 300 ans avant le long-métrage avec Arnold Schwarzenegger et raconte l'histoire de la jeune Naru. Une « farouche et brillante guerrière » qui traque une entité extraterrestre sur le territoire de la tribu Amérindienne des Comanches venu pour la première fois sur Terre. L'ex gouverneur de Californie est remplacé par Amber Midthunder (Comancheria, Banshee, Legion...)

Les faussaires de Manhattan (5 août)

Jojo Rabbit (12 août)

Night and Day (19 août)

Colombiana (19 août)

La vie aquatique (19 août)

Les Incognitos (26 août)

Tolkien (26 août)

Heat (26 août) - Le chef d'œuvre de Michael Mann

Heat n'est pas uniquement le summum de la filmographie du réalisateur Michael Mann. C'est tout simplement l'un des films les plus cultes du 7ème art. On assiste à une réunion entre deux des plus grands acteurs, si ce n'est les plus grands, dans un face à face d'anthologie. Robert De Niro (Neil McCauley) en braqueur et Al Pacino (Vincent Hanna) en lieutenant de police. Un jeu du chat et la souris immanquable !

Les séries inédites d'août 2022

American Crime Story - saisons 1 et 2 (3 août)

Code Black - saisons 1 à 3 (3 août)

LEGO Star Wars : C'est l'été (5 août)

Je s'appelle Groot (10 août) - le plus mignon des Gardiens de la Galaxie

Je s'appelle Groot ou I Am Groot est une série de cinq courts-métrages sur l'un des personnages clés des Gardiens de la Galaxie, bébé Groot. On vivra « ses jours de gloire et les ennuis qu’il s’attire en grandissant parmi les étoiles ». Vin Diesel reprend son rôle de doubleur comme dans les films de James Gunn.

Bluey - saison 3 (10 août)

9-1-1 - saison 4 (17 août)

She Hulk : Avocate (17 août) - l'héroine d'Orphan Black en mode géant vert

La très talentueuse Tatiana Maslany, qu'on a pu voir dans Orphan Black, se métamorphose en géante verte pour les besoins de la série She Hulk. Ce pouvoir extraordinaire lui vient directement de son cousin Bruce Banner, alias Hulk, qui sera son coach. Mark Ruffalo est au casting tout comme Tim Roth (Emil Blonsky / Abomination) et Benedict Wong (Wong de Dr Strange). Le diable de Hell's Kitchen, Daredevil, fera même un coucou !

Blackish - saison 8 (24 août)

Portraits de stars (24 août)

American Horror Story : Double Feature (31 août)

Les documentaires d'août 2022 sur Disney Plus

The Hot Zone - saison 2 (3 août)

Drain the Oceans: The Mississippi River & Arctic War - saison 1 (12 août)

AZF : au cœur du chaos (19 août)

Pablo Escobar, l'empire de la drogue (19 août)