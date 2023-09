Quand on parle de Disney, on pense avant tout aux films cultes qui ont accompagné notre enfance (ou qui le font encore à l'âge adulte). Grâce à Disney+, il est possible de replonger très facilement dans ces jolis souvenirs et de les partager avec ses proches. Mais en plus de ses longs-métrages, le géant américain essaye aussi d'occuper le marché du jeu vidéo grâce à des titres plutôt originaux comme Disney Dreamlight Valley ou avec des adaptations de ses franchises. Un titre du passé va justement faire son grand retour, une annonce loin d'être passée inaperçue.

Un jeu Disney culte revient d'entre les morts

Voilà une annonce que l'on n'attendait pas vraiment, mais qui va ravir les plus nostalgiques d'entre vous. Disney vient de révéler que le jeu Gargolyes sorti sur Mega Drive en 1995 allait bientôt revenir en remaster avec un beau lifting graphique apporté au jeu culte. Les fans du titre original auront quand même la possibilité de profiter du platformer avec l'esthétique de l'époque. D'autres nouveautés sont aussi au programme comme des animations et des effets sonores améliorés ou la possibilité de changer de mode de difficulté. Les complétionnistes trouveront aussi leur bonheur grâce aux succès et trophées à obtenir.

Disney a également intégré une mécanique de retour dans le passé en cas de mort, comme dans les dernières rééditions de ses jeux emblématiques. Clairement, on a déjà vu des remasters bien plus timides que celui-ci. Gargoyles Remastered sortira le 19 octobre prochain sur PC, PlayStation, Xbox et Nintendo Switch et vous pouvez le précommander dès maintenant. Une version collector mise au point par Disney et Limited Run Games comprendra d'ailleurs une figurine exclusive du héros Goliath.

Rappelons qu'à l'origine, Gargoyles n'est pas un film, mais une série télé Disney diffusée dans les années 90. Le show mettait en scène un clan de gargouilles dont le chef est justement Goliath, le personnage principal du dessin animé et de l'adaptation en jeu vidéo. Cette dernière était parue rapidement après le lancement du programme à la télévision. Il existe aussi un film sorti à la même période qui reprend le scénario des premiers épisodes de Gargolyes. Ce retour inattendu devrait faire plaisir aux fans, mais aussi aux amateurs de jeux de plateformes qui ne connaissent pas du tout la franchise. Même si le mois d'octobre est chargé en sorties, Disney a mis le paquet pour qu'ils se laissent tenter.